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В Беларуси продается шляхетная усадьба XIX века в живописном месте

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  • 30.06.2023, 22:16
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В Беларуси продается шляхетная усадьба XIX века в живописном месте

Аукцион состоится 21 июля.

В городе Высокое Каменецкого района со второй попытки пытаются продать с молотка двухэтажный корпус имения Сапег-Потоцких, построенного в XIX веке. После предыдущих неудачных торгов начальную цену скостили в шесть раз — теперь она составляет около 9 тысяч долларов. Об аукционе сообщает сайт Белорусской универсальной товарной биржи, передает «Зеркало».

Последний раз корпус усадьбы Сапег-Потоцких в Высоком пытались продать на аукционе в ноябре 2021 года за 134 000 рублей (54 тысячи долларов), но торги так и не состоялись.

Теперь Высоковский горисполком, на чьем балансе находится здание, повторно выставил его на продажу. Начальную цену урезали в шесть раз — приобрести постройку можно минимум за 26 800 рублей, или 9000 долларов.

Новый аукцион состоится 21 июля, заявки на участие в электронных торгах принимают до 18 июля.

Нежилое двухэтажное здание имеет статус историко-культурной ценности. Его общая площадь — 227,3 квадратного метра, в придачу предоставляется участок в 0,1387 гектара, который сдают в аренду на 30 лет. За это время нужно совместно с Высоковским горисполкомом определиться с целями, в которых новый владелец будет использовать недвижимость.

К примеру, здание можно переоборудовать в административное или в объект торговли и услуг. Еще один вариант — перевести в жилой фонд. В этом случае даже не потребуется проводить здесь реконструкцию (хотя, судя по фото, постройка настоятельно требует ремонта).

Усадебный дом Сапег-Потоцких в Высоцком в 1815 году построила жена Павла Сапеги Пелагея Потоцкая. Последний представитель рода покинул усадьбу в 1939 году. В советское время здесь был интернат.

В 2013 году имение выкупили. Планировалось, что здесь откроют отель, но не получилось, и дворец вернулся в собственность государства.

К слову, это не единственнная достопримечательность Высокого. Здесь также можно посмотреть на Троицкий костел и бывший монастырь бонифратов, здание синагоги и рядовую городскую постройку позапрошлого века. Самый западный город страны расположен на берегу живописной реки Пульва.

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