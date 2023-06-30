Поддержка вступления в НАТО и ЕС у украинцев на рекордно высоком уровне 30.06.2023, 22:20

Опрос.

92% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, и 89% за то, чтобы страна стала членом НАТО. Такие данные показал социологический опрос, который в мае 2023 года провел Киевский международный институт социологии.

Опрос был проведен КМИС по заказу американского National Democratic Institute (NDI), который первым опубликовал анализ социологического замера.

Результаты опроса показали, что за последний год настроения граждан Украины в пользу вступления страны в Евросоюз и НАТО стабильно росли.

«Украинцы ясно понимают, что страна нуждается в помощи своих союзников, чтобы выстоять в этой ужасной войне, чтобы стать еще более сильной, инклюзивной и жизнеспособной демократией», – отмечается в результатах анализа.

92% опрошенных заявили, что хотят, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, а 89% хотят, чтобы Украина стала членом НАТО.

73% украинцев считают, что международные организации, западные страны или международный бизнес должны играть главную роль в надзоре за процессом восстановления Украины.

44% опрошенных потеряли погибшими на войне друга или члена семьи (в мае 2022 года таких было 20%). Несмотря на это, «украинцы остаются устойчивыми и оптимистичными по отношению к своему будущему и окончательной украинской победе». За прошедший год процент опрошенных, которые в отношении будущего Украины настроены «очень оптимистично» или «скорее оптимистично, нежели пессимистично», оставался почти неизменным и в мае 2023 года составил 87%.

Словом, которое вызывает у них оптимизм, опрошенные наиболее часто выбирали слово «победа».

Опрос проведен с 10 по 21 мая 2023 года по телефону с использованием компьютера (одноэтапная выборка с генерацией случайных номеров телефонов и без дополнительных квот) среди 2509 украинцев из всех регионов Украины, кроме тех, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

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