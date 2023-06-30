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Гендиректор закрытого РИА ФАН Зубарев рассказал про «фабрику троллей» Пригожина

  • 30.06.2023, 22:51
Гендиректор закрытого РИА ФАН Зубарев рассказал про «фабрику троллей» Пригожина

Он признал работу против российской оппозиции.

Генеральный директор РИА ФАН Евгений Зубарев раскрыл историю медиахолдинга «Патриот», который сегодня объявил о своем закрытии. По словам Зубарева, «Патриот» был известен своей тесной связью с так называемой «фабрикой троллей», принадлежащей Евгению Пригожину, и работал на государственные интересы с 2009 года.

В начале своей истории в 2009 году «фабрика троллей» состояла из 20 комментаторов, которые разместились в поселке Северный Версаль, расположенном в одном из свежепостроенных домов. Основная задача этих людей заключалась в борьбе с оппозиционными силами, в том числе с известным российским оппозиционером Алексеем Навальным.

По словам Зубарева, их работа против оппозиции продолжилась и в 2011 году, когда стало важно стратегически подвергнуть сомнению деятельность оппозиционных журналистов, которые, по мнению медиахолдинга, пытались разрушить страну и раскачивали ситуацию внутри нее.

Однако Зубарев отмечает, что «Патриот» в свое время сумел «переиграть» так называемых «белоленточников», то есть активистов, принимавших участие в массовых протестах, которые произошли в России в 2011-2012 годах.

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