Капитализация Apple превысила три триллиона долларов 30.06.2023, 23:17

Во второй раз в истории.

Капитализация Apple во второй раз в истории превысила три триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq.

На торгах в пятницу стоимость акций после 09:42 (16:42 по киевскому времени) превысила 192,21 долларов, поднявшись примерно на 1,38%, в результате чего капитализация компании превысила три триллиона долларов.

Компания впервые достигала такой капитализации 3 января 2022 года. Стоимость акций тогда превысила 182,85 долларов. Позже стоимость акций немного снизилась — до 182,52, поэтому капитализация опустилась ниже отметки трех триллионов.

Apple основана 1 апреля 1976 года Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Для финансирования предприятия Джобс продал свой автомобиль, а Возняк — дорогой калькулятор.

Компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую электронику и гаджеты. Корпорация со штаб-квартирой в городе Купертино (США) является одной из самых больших в мире.

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