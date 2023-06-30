закрыть
1 июля 2023, суббота, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США возвращаются в ЮНЕСКО

  • 30.06.2023, 23:54
США возвращаются в ЮНЕСКО

Вашингтон будет финансировать 22% регулярного бюджета организации.

193 государства-члена Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на внеочередной сессии Генеральной конференции приняли решение принять Соединенные Штаты обратно в состав организации.

Об этом в пятницу сообщили в ЮНЕСКО.

Государства-члены ЮНЕСКО одобрили американское предложение возвращения США в организацию, согласно которому государство восстанавливает членство без необходимости немедленной выплаты задолженности по взносам – она, по оценкам, составляет 619 миллионов долларов.

Решение поддержали 132 государства-члена ЮНЕСКО, против выступили 10.

США будут финансировать 22% регулярного бюджета организации, а с 2023 года – еще и давать добровольные взносы на финансирование программ, в том числе поддерживающих доступ к образованию в Африке, память о Холокосте и защиту журналистов.

«Это великий день для ЮНЕСКО и для многосторонних отношений. Опираясь на импульс, достигнутый в последние годы, наша организация снова движется к универсализму с возвращением Соединенных Штатов», – прокомментировала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

США имеют длительную историю отношений с ЮНЕСКО. В 2011 году администрация тогдашнего американского президента Барака Обамы прекратила финансирование ЮНЕСКО после того, как полноправным членом организации стала Палестина – это было запрещено американским законодательством.

США объявили о намерении покинуть организацию в октябре 2017 года в связи с разногласиями вокруг палестино-израильского конфликта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников