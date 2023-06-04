Дроны в Джанкое: очевидец под звуки взрывов рассказал, что думает о войне Путина 4.06.2023, 11:46

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Видеофакт.

Сегодняшняя ночь в оккупированном Крыму была неспокойной. Жители города Джанкоя, что на севере полуострова, слышали сильные взрывы. Предварительно, был атакован местный военный аэродром.

Очевидцы записали происшествие на видео, передает Диалог.UA. Несколько молодых людей находились на улице, когда начались взрывы.

Они не сдержали эмоций и матерно рассказали, что думают о путинской «спецоперации».

«Побежали! Это п..ц! Е…ая война», - говорил парень, снимая происходящее на видео. Он был сильно напуган.

Оккупационные «власти» позже сообщили, что Джанкой якобы был атакован беспилотником, который сбила ПВО.

«Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора», - сообщил советник крымского гауляйтера Олег Крючков.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

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