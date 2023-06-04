Польский добровольческий корпус вошел в Белгородскую область РФ

Польский добровольческий корпус вошел в Белгородскую область РФ6
- 4.06.2023, 13:45
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Бойцы вместе с российскими добровольцами взяли ПКК «Грайворон» и опубликовали видео рейда.
Бойцы «Польского добровольческого корпуса» (ПДК) заявили, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» (РДК) и Легионом «Свобода России» также участвует в рейдах на территории Белгородской области РФ.
«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области ...
Ответ однозначен: конечно, да!
Польский Добровольческий корпус участвовал в выполнении боевой задачи вместе с «Русским добровольческим корпусом».
В операции приняла участие первая штурмовая группа ПДК. Все вернулись с задания целыми и невредимыми. Поставленная задача выполнена успешно. Мы можем указать, что первыми, вместе с одной из боевых групп РДК, добрались до места назначения», — сообщили польские добровольцы.
По информации российских СМИ, бойцы «Польского добровольческого корпуса» вместе с российскими добровольцами взяли КПП «Грайворон» на территории РФ.
Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.
Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.