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Российские пропагандисты заявили о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

  • 4.06.2023, 15:55
Российские пропагандисты заявили о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

Украинские военные якобы начали атаку со стороны Угледара.

Российские пропагандисты заявили о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, сообщает «Диалог».

«Запорожское направление. Началось. Противник наступает силами 10 единиц техникив районе н.п. Времевка…»

«Началось. С Богом. На Угледарском направлении ВСУ предпринимают ряд наступательных действий… активные бои развернулись юго-западнее Угледара», — пишут российские пропагандисты.

Официального подтверждения с украинской стороны на данный момент нет. Пока нет оснований полагать, что речь идет о большом украинском наступлении.

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