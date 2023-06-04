Российские пропагандисты заявили о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении
- 4.06.2023, 15:55
Украинские военные якобы начали атаку со стороны Угледара.
Российские пропагандисты заявили о начале контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, сообщает «Диалог».
«Запорожское направление. Началось. Противник наступает силами 10 единиц техникив районе н.п. Времевка…»
«Началось. С Богом. На Угледарском направлении ВСУ предпринимают ряд наступательных действий… активные бои развернулись юго-западнее Угледара», — пишут российские пропагандисты.
Официального подтверждения с украинской стороны на данный момент нет. Пока нет оснований полагать, что речь идет о большом украинском наступлении.