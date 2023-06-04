Назван простой способ понизить холестерин 1 4.06.2023, 16:56

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Всего за одну ночь.

Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Германии установили, что закрытое на ночь окно способствует снижению стресса, что предотвращает повышение «плохого» холестерина в крови. Результаты экспериментов исследователей были опубликованы в журнале Noise & Health.

Закрытое окно снижает уровень шума в комнате, где человек спит. Во время сна мозг гораздо более восприимчив к шумам, чем во время бодрствования, из-за чего они вызывают стресс ночью. Стресс же приводит к выработке гормонов, в том числе кортизола, которые в долгосрочной перспективе могут привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению.

По словам ученых, стресс от шума можно объяснить наследием от далеких предков, которые воспринимали шум, особенно ночью, как сигнал опасности. Авторы советуют спать с закрытыми окнами даже летом, особенно городским жителям, живущим рядом с оживленными трассами.

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