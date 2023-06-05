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В России на акциях в поддержку Навального задержали 106 человек

  • 5.06.2023, 0:11
В России на акциях в поддержку Навального задержали 106 человек
Иллюстративное фото

Большинство были задержаны в Москве и Петербурге.

В России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали минимум 106 человек, подсчитал правозащитный проект «ОВД-Инфо».

По данным проекта, большинство были задержаны в Москве и Петербурге.

«Воздушные шарики, надписи на асфальте и другие абсурдные обстоятельства становятся сегодня поводами для задержаний», – отмечают правозащитники, указывая, что публикуют только имена тех людей, задержание которых им достоверно известно. На самом деле задержаний может быть больше.

Отметим, что выйти на акции в день рождения Навального призвали соратники оппозиционного политика из Фонда по борьбе с коррупцией.

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