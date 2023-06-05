В России на акциях в поддержку Навального задержали 106 человек
- 5.06.2023, 0:11
Большинство были задержаны в Москве и Петербурге.
В России на акциях в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали минимум 106 человек, подсчитал правозащитный проект «ОВД-Инфо».
По данным проекта, большинство были задержаны в Москве и Петербурге.
«Воздушные шарики, надписи на асфальте и другие абсурдные обстоятельства становятся сегодня поводами для задержаний», – отмечают правозащитники, указывая, что публикуют только имена тех людей, задержание которых им достоверно известно. На самом деле задержаний может быть больше.
Отметим, что выйти на акции в день рождения Навального призвали соратники оппозиционного политика из Фонда по борьбе с коррупцией.