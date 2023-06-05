Россиян хотят ставить на воинский учет без явки в военкомат 5.06.2023, 3:55

С таким предложением выступило министерство обороны.

Министерство обороны РФ разработало проект изменений, согласно которому граждан можно ставить на воинский учет или снимать с него без необходимости являться лично в военкомат. Соответствующий документ опубликован 4 июня на портале проектов нормативных правовых актов, пишет The Moscow Times.

Ставить на воинский учет, снимать с него и вносить изменения в личные дела и военные билеты военкоматы будут на основе данных государственных ресурсов и систем, говорится в проекте. Если сведения не удается получить в электронном виде, власти будут запрашивать информацию в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Из него следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в Реестре повесток, говорится в документе.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в мае объявил о запуске Единого реестра военнообязанных к осеннему призыву на срочную службу. Это произойдет после введения новых изменений в сфере воинского учета.

В конце апреля минобороны опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу. Военкоматы смогут пользоваться государственными информационными ресурсами, в том числе системами в сфере здравоохранения, системами межведомственного электронного взаимодействия и порталом Госуслуг. Здесь же указано, что россияне будут получать повестки в личных кабинетах на портале. Планируется, что изменения вступят в силу уже в августе.

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