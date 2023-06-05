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Между «вагнеровцами» и российскими военными завязался бой

  • 5.06.2023, 4:56
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Между «вагнеровцами» и российскими военными завязался бой

Наемники попытались задержать военнослужащих.

Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в короткий бой с военнослужащими Минобороны РФ, после того, как были обстреляны в районе села Семигорье, неподалеку от Бахмута 17 мая. Об этом рассказала пресс-служба Евгения Пригожина, опубликовав документ с подробностями и видео.

Ранее Пригожин сообщал, что дорога, по которой выводилась ЧВК «Вагнер» из Бахмута, была намерено заминирована силами Минобороны РФ. Сегодня же его пресс-служба раскрыла детали. Как следует из первичного рапорта «вагнеровцев», 17 мая они заметили, что группы военных Минобороны зачем-то минируют дороги в тылу ЧВК «Вагнера». При попытке разминировать фугасы и противотанковые мины бойцы частной военной компании были обстреляны со стороны позиций Минобороны. Пострадала машина «Урал», принадлежащая ЧВК, у нее пробило двигатель.

Согласно рапорту, распространенному пресс-службой Евгения Пригожина, его боевики «приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию военнослужащих Минобороны РФ. Старшим этой группы был офицер МО РФ, командир мотострелковой бригады, подполковник, который находился в состоянии алкогольного опьянения».

Отдельно Пригожин заявил, что расследование инцидента ведется, многие факты не публичны.

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