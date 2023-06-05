закрыть
5 июня 2023, понедельник, 6:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ящик Пандоры

  • Вадим Денисенко
  • 5.06.2023, 5:55
  • 3,338
Ящик Пандоры
Вадим Денисенко

Главная проблема россиянина – он не может признать украинца равным себе.

И дело не в том, что Украина, как приятно думать самим украинцам, – основа империи (это миф, по сути, украинцы просто были вторым по величине народом империи).

Дело вот в чем. Как только ты признаешь украинца равным себе – ты открываешь ящик Пандоры. Дальше свою идентичность потребуют тувинцы с калмыками. А потом, не дай бог, и чукчи с эскимосами.

Сам россиянин не может себе в этом признаться, но пока он не признает этот факт, до этого он будет пробовать заново воспроизводить империю.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников