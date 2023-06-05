Ящик Пандоры Вадим Денисенко

5.06.2023, 5:55

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Вадим Денисенко

Главная проблема россиянина – он не может признать украинца равным себе.

И дело не в том, что Украина, как приятно думать самим украинцам, – основа империи (это миф, по сути, украинцы просто были вторым по величине народом империи).

Дело вот в чем. Как только ты признаешь украинца равным себе – ты открываешь ящик Пандоры. Дальше свою идентичность потребуют тувинцы с калмыками. А потом, не дай бог, и чукчи с эскимосами.

Сам россиянин не может себе в этом признаться, но пока он не признает этот факт, до этого он будет пробовать заново воспроизводить империю.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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