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ISW: В Белгородской области царит атмосфера неразберихи

  • 5.06.2023, 7:35
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ISW: В Белгородской области царит атмосфера неразберихи
фото: getty images

Российские власти не знают, как реагировать на повстанцев.

Кремль не знает, как следует реагировать на рейды повстанцев в приграничных районах Белгородской области. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Институт подтверждает присутствие «Российского добровольческого корпуса» (РДК) и Легиона «Свобода России» (ЛСР) в районе поселка Новая Таволжанка, что в 3,5 км от границы с Украиной. И если российское Минобороны поспешило отчитаться, что повстанцев быстро вытеснили на украинскую территорию, то губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о продолжающихся боях вблизи поселка.

Атмосферу неразберихи подпитала и реакция Гладкова на призыв РДК провести встречу, на которой повстанцы обещали передать губернатору захваченных пленных в обмен на беседу. Сначала Гладков согласился встретиться на блокпосту в Шебекино, но после передумал и отказался от встречи.

«Противоречивые российские ответы и сообщения об ограниченном рейде в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные трансграничные рейды», – считают аналитики.

По мнению ISW, решение отреагировать на призыв РДК было личной инициативой Гладкова, что указывает на отсутствие координации между военными и гражданскими властями региона. не координируют свои ответы на рейды. Также ISW указывает на противоположные комментарии российской пропаганды об этих событиях: одни спикеры пытаются успокоить население, тогда как другие наоборот поддерживают нарратив, что Россия якобы ведет войну за свое выживание.

«Реакция России в основном была сосредоточена на информационном воздействии, и нет никаких признаков того, что российское руководство установило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные области России. Также неясно, организуют ли российские власти ответную эвакуацию на эту деятельность», – говорят в Институте.

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