Кремль скрывает огромные военные потери 1 5.06.2023, 7:42

6,546

Для этого РФ выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

29 мая российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), ранее принятый Госдумой РФ. Фактически Россия приостановила участие в Договоре еще с 11 марта 2015, но до сих пор юридически не оформляла это, продолжая оставаться в нем, пишет «Обозреватель»

Основные параметры Договора ДОВСЕ

Следует упомянуть, что Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года 16 государствами-членами НАТО и 6 странами Варшавского договора. Его целью является ограничение основных систем вооружений, которые могут быть развернуты участниками данного договора на территориях между Уралом и Атлантикой. В частности, основные лимиты были установлены на границе не более 40 тысяч танков, 40 тысяч артиллерийских систем, 60 тысяч БМП и другой бронированной техники, 13,6 тысяч самолетов и 4 тысяч ударных вертолетов. При этом такое количество вооружений делилось пополам между двумя сторонами подписантами, в то время НАТО и странами Варшавского договора. Однако после расширения НАТО в 2004 году Россия в 2007 году, перед вторжением в Грузию, приостановила свое участие в ДОВСЕ, ссылаясь на то, что Североатлантический Альянс не ратифицировал Стамбульское Соглашение 1999 об адаптации ДОВСЕ.

Россия планомерно исходит из континентальных договоров безопасности

Некоторые эксперты уже успели выразить обеспокоенность по этому поводу, как, например, польские обозреватели портала Defence24. По их мнению, это означает, что архитектура контроля над вооружениями с участием России демонтируется Москвой. Вопрос в том, каким будет ответ НАТО и США. Задача здесь будет состоять, с одной стороны, в сохранении сплоченности Альянса, а с другой стороны, в создании адекватного оперативного потенциала.

Однако, скорее всего, выход России из ДОВСЕ на практике ничего не меняет, поскольку Кремль фактически не выполнял его условий в течение 16 лет. Это лишь завершает общую тенденцию выхода РФ из ключевых договоров безопасности, в частности Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-ІІІ).

Россия скрывает огромные потери от мониторинга по условиям Договора

Стоит отметить, что Договор ОВСЕ содержит крайне жесткие требования относительно детального контроля за количеством техники, обмена информацией, инспекций на месте, инспекций по вызову и мониторинга уничтожения избыточных вооружений. Участники договора имеют неограниченное право следить за процессом исполнения договора, в том числе посредством спутникового наблюдения для проверки размещения крупной военной техники. В частности, российская квота несколько лет назад предусматривала размещение 3660 танков, 7690 боевых машин, 4634 артиллерийских систем калибром более 100 мм, 1542 самолета и 365 ударных вертолетов. Однако по итогам 15 месяцев войны против Украины российские потери достигли таких масштабов, что это необходимо скрывать как от самих россиян, так и от всего мира, особенно инспекций по контролю за вооружениями.

Беспрецедентные потери военной техники ведут к деградации военного потенциала России

По достаточно консервативным оценкам портала Oryx, документально подтвержденные потери российской армии в войны с Украиной уже превысили количество в 10 000 единиц. В частности, потери российских танков достигли 2 000 единиц, боевых бронированных машин всех типов почти 4 900 единиц, около 400 машин связи и управления, более 300 единиц инженерной техники, более 800 единиц артиллерийских систем и РСЗО, около 120 зенитно- , 82 самолета и 90 вертолетов, а также около 2600 транспортных средств.

По мнению украинских специалистов, к этим подсчетам нужно добавить не менее 20-30% техники, уничтожение которой просто не удалось зафиксировать, особенно по линии фронта – артиллерии, зенитных систем, военного транспорта, инженерной техники. Также необходимо учитывать большое количество техники, которая выходит из строя при безжалостной военной эксплуатации, что может увеличить цифры потерь российской армии на 40% и более по отдельным типам вооружений.

Следовательно, выход России из ДОВСЕ, кроме всего, имеет цель скрыть огромные потери в новых и базовых образцах боевой техники российской армии и замену их на старые модели, о чем свидетельствует массовая расконсервация и направление на фронт старых типов танков и боевых машин, артиллерии. и других видов вооружений Следовательно, перевооружение украинской армии на технику и вооружение НАТО является процессом, который должен в будущем критически повлиять на качественное преимущество Украины на поле боя и помочь ВСУ выполнить цель освобождения оккупированных территорий и установления справедливого мира на условиях нашего государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».