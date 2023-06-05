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Знаменитый музыкант Андрей Гаврилов поддержал Полину Шарендо-Панасюк

  • 5.06.2023, 7:46
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Знаменитый музыкант Андрей Гаврилов поддержал Полину Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Политзаключенная находится в опасности.

Знаменитый музыкант Андрей Гаврилов поддержал активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк.

«Полину надо выручать, предавая гласности происходящее. Всех узников совести надо выручать, бить в набат постоянно, мир втягивают в древние реалии психопаты-«политики», захватывающие власть в странах с инфантильным населением, а таких стран большинство на планете. Более того, инфантилизировать целое поколение при современных возможностях создания искусственного психологического климата в целой стране, задача совершенно не сложная.

«Нельзя отдавать страну подонкам», говорит Андрей Санников. Ничего нельзя отдавать подонкам, мы дожили до такого безумия, когда музыка в руках подонков, ведь все «путинские артисты» — конченные подонки. Подонок всегда победит порядочного, идиот умного, негодяй честного в обществе материальных ценностей без нравственных ориентиров.

Честные и умные кропотливо работают, по крупицам создавая реальные ценности, что очень сложно и трудоемко, подонок идет напролом к власти в иерархии безграмотного, всё еще примитивного общества, используя слабости этого общества, и это очень просто. Защитить общество от подонков может только само общество, если когда-нибудь оно поставит моральные ценности, как первостепенные», — написал Андрей Гаврилов в «Фейсбуке».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Полина Шарендо-Панасюк заявила, что в знак протеста отказывается от гражданства Беларуси.

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