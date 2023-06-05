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Цепкало: Для Лукашенко лучше было бы умереть

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  • 5.06.2023, 7:54
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Цепкало: Для Лукашенко лучше было бы умереть

Это может произойти в течение ближайших месяцев.

У Лукашенко неизлечимое заболевание, которое прогрессирует. Об этом рассказал в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

По мнению Цепкало, вскоре Лукашенко может умереть или потерять трудоспособность, что для него может быть даже хуже.

«Для него и для всего мира печальнее история будет, если он будет сидеть и ничего не соображать, будет выдавать сентенции типа «я вчера разговаривал со своей мамой». Очевидно, что в таком состоянии диктатор точно не хочет, чтобы его запомнили. Для него лучше было бы умереть. Предвидеть, когда это произойдет, невозможно. Но это может произойти в течение ближайших месяцев, а может быть, и недель», – сказал он.

По данным оппозиционера, у Лукашенко неизлечимое заболевание, которое приводит к тому, что происходят кровоизлияния во всех органах.

«Оно может подавляться единственно – гормональной терапией. Но гормональная терапия помогает на определенное время. Это заболевание прогрессирует. Сегодня нет инструментов, чтобы его остановить», – рассказал Цепкало.

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