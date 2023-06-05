Прогноз по валютам: евро может удивить 5.06.2023, 8:04

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Какие курсы установятся в белорусских обменниках?

На текущей неделе под влиянием умеренного информационного фона не исключен рост пары EUR/USD и золота, как основных бенефициаров от ослабления доллара США. Золото на этом фоне может вновь вернуться выше уровня в 2000 USD/Oz, а основная валютная пара EUR/USD оттолкнуться от поддержки на уровне в 1,0700 с перспективой выхода к концу недели на отметку в 1,0850-1,0900, пишет Myfin.by.

Курс российского рубля может получить поддержку на фоне итогов саммита OPEC+, который закончился в минувшее воскресенье 4 июня. Как минимум, цены на нефть вернулись к росту и перешагнули отметку в 76,40 USD/br по эталонной марке Brent. А на саммите в Вене будет обсуждаться вопрос снижения мировой добычи еще на 1 млн баррелей в сутки. С большой долей вероятности решение будет принято и этот фактор поддержит российскую валюту, отчего курс доллара на московских торгах может развернуться на юг ниже USD/RUB 80,00.

По итогам сказанного на белорусском валютном рынке курс доллара США на текущей неделе может минимально снизиться к уровню USD/BYN 2,9000 ровно. Евро имеет шанс на некоторый рост до EUR/BYN 3,1800 – 3,2000. Российский рубль также может укрепить позиции RUB/BYN 3,6000.

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