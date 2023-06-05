А если не уйдут? 1 Алексей Тихонов

5.06.2023, 8:07

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Как остроумная стратегия ВСУ поставила Россию в тупик.

События последних двух недель указывают если не на перелом в ходе войны между Россией и Украиной, то точно на надлом России. В то время как там продолжают ждать контрнаступление ВСУ где-то на линии соприкосновения на территории Украины, боевые действия уже две недели как идут на территории РФ.

Российское руководство, увлеченное строительством оборонительных укреплений на линии соприкосновения и разработкой планов отражения украинского контрнаступления, почему-то наивно решило, что ВСУ будут наступать именно там, где они подготовились обороняться. Однако в Украине, похоже, перенимать российский опыт зимнего наступления не спешат: как известно, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Небольшие и легко вооруженные, но хорошо организованные и подготовленные отряды РДК (Русский Добровольческий Корпус) и ЛСР (Легион Свободной России) при поддержке ВСУ уже две недели как успешно разматывают Белгородскую область.

В то время как предыдущую акцию РДК в Брянской области в России посчитали PR-акцией созданных Украиной ДРГ, состоящих из российских граждан, для РДК эта был, похоже, отнюдь не пиар, а разведка боем. Целью которой было посмотреть, как будут реагировать российские власти на подобное вторжение.

Никак.

Российское руководство, как и осенью прошлого года, в очередной раз обвели вокруг пальца: весь август прошлого года все политическое и военное руководство Украины говорило о предстоящем наступлении на Херсон. Однако главный удар был нанесен российским войскам на противоположном конце линии соприкосновения – под Харьковом.

В Кремле поверили как в многомесячные заявления Украины о контрнаступлении на юг к Азовскому морю, так и в регулярные заявления западных стран, что они выступают категорически против переноса Украиной боевых действий на российскую территорию. В результате на границе с Украиной за пределами линии соприкосновения в принципе нет российских войск. При этом уже две недели как западные страны откровенно глумятся и отмораживаются на российские заявления об использовании РДК западного оружия: «не можем разглядеть», «не понятно, где это снято», «при случае обязательно спросим у Украины, что там за оружие у этих отрядов отдаленно похожее на наше» и т.д.

Вся российская армия уже задействована на линии соприкосновения и отражать атаки на российско-украинской границе просто некому. Понятно, что цель этих акций вынудить Москву отвести часть российских войск из Украины на территорию РФ, чтобы облегчить Украине наступление. И Кремль пытается уклониться от этого шага, упорно делая вид, что ничего не происходит. В Кремле надеются, что все само собой рассосется, ребята поиграются и уйдут обратно на территорию Украины.

А если не уйдут? А если подобные отряды зайдут в Курскую и Брянскую области? И ведь скорей всего так и будет. И в России к этому совершенно не готовы.

Остроумная стратегия ВСУ станет большой проблемой для России: очень дорого вести затяжную войну на чужой территории. Но еще дороже вести ее на своей, особенно если у тебя нет богатых союзников.

Это сейчас российские промышленные и гражданские объекты утюжит российская же артиллерия и авиация, чтобы выбить ЛСР и РДК. Это сейчас России придется решать вопросы устройства беженцев и восстановления постоянно разрушаемых объектов инфраструктуры. Это российские регионы сейчас будут стремительно терять налоговые доходы из-за боевых действий на своей территории.

Можно, конечно, закрыть на это глаза и продолжать ждать контрнаступления Украины в окопах в Херсонской и Запорожской областях, но так можно и Москву ненароком сдать. Поэтому хочется этого Кремлю или нет, но войска для обороны российских регионов отводить придется. Очевидно, что РДК и ЛСР будут оставаться на территории России до тех пор, пока Москва этого не сделает.

Так что если кто-то задается вопросом, где же долгожданное украинское контрнаступление – спросите у жителей Шебекинского района Белгородской области, они точно знают.

Алексей Тихонов, Telegram

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