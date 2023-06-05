закрыть
5 июня 2023, понедельник, 8:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

А если не уйдут?

1
  • Алексей Тихонов
  • 5.06.2023, 8:07
  • 7,584
А если не уйдут?

Как остроумная стратегия ВСУ поставила Россию в тупик.

События последних двух недель указывают если не на перелом в ходе войны между Россией и Украиной, то точно на надлом России. В то время как там продолжают ждать контрнаступление ВСУ где-то на линии соприкосновения на территории Украины, боевые действия уже две недели как идут на территории РФ.

Российское руководство, увлеченное строительством оборонительных укреплений на линии соприкосновения и разработкой планов отражения украинского контрнаступления, почему-то наивно решило, что ВСУ будут наступать именно там, где они подготовились обороняться. Однако в Украине, похоже, перенимать российский опыт зимнего наступления не спешат: как известно, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Небольшие и легко вооруженные, но хорошо организованные и подготовленные отряды РДК (Русский Добровольческий Корпус) и ЛСР (Легион Свободной России) при поддержке ВСУ уже две недели как успешно разматывают Белгородскую область.

В то время как предыдущую акцию РДК в Брянской области в России посчитали PR-акцией созданных Украиной ДРГ, состоящих из российских граждан, для РДК эта был, похоже, отнюдь не пиар, а разведка боем. Целью которой было посмотреть, как будут реагировать российские власти на подобное вторжение.

Никак.

Российское руководство, как и осенью прошлого года, в очередной раз обвели вокруг пальца: весь август прошлого года все политическое и военное руководство Украины говорило о предстоящем наступлении на Херсон. Однако главный удар был нанесен российским войскам на противоположном конце линии соприкосновения – под Харьковом.

В Кремле поверили как в многомесячные заявления Украины о контрнаступлении на юг к Азовскому морю, так и в регулярные заявления западных стран, что они выступают категорически против переноса Украиной боевых действий на российскую территорию. В результате на границе с Украиной за пределами линии соприкосновения в принципе нет российских войск. При этом уже две недели как западные страны откровенно глумятся и отмораживаются на российские заявления об использовании РДК западного оружия: «не можем разглядеть», «не понятно, где это снято», «при случае обязательно спросим у Украины, что там за оружие у этих отрядов отдаленно похожее на наше» и т.д.

Вся российская армия уже задействована на линии соприкосновения и отражать атаки на российско-украинской границе просто некому. Понятно, что цель этих акций вынудить Москву отвести часть российских войск из Украины на территорию РФ, чтобы облегчить Украине наступление. И Кремль пытается уклониться от этого шага, упорно делая вид, что ничего не происходит. В Кремле надеются, что все само собой рассосется, ребята поиграются и уйдут обратно на территорию Украины.

А если не уйдут? А если подобные отряды зайдут в Курскую и Брянскую области? И ведь скорей всего так и будет. И в России к этому совершенно не готовы.

Остроумная стратегия ВСУ станет большой проблемой для России: очень дорого вести затяжную войну на чужой территории. Но еще дороже вести ее на своей, особенно если у тебя нет богатых союзников.

Это сейчас российские промышленные и гражданские объекты утюжит российская же артиллерия и авиация, чтобы выбить ЛСР и РДК. Это сейчас России придется решать вопросы устройства беженцев и восстановления постоянно разрушаемых объектов инфраструктуры. Это российские регионы сейчас будут стремительно терять налоговые доходы из-за боевых действий на своей территории.

Можно, конечно, закрыть на это глаза и продолжать ждать контрнаступления Украины в окопах в Херсонской и Запорожской областях, но так можно и Москву ненароком сдать. Поэтому хочется этого Кремлю или нет, но войска для обороны российских регионов отводить придется. Очевидно, что РДК и ЛСР будут оставаться на территории России до тех пор, пока Москва этого не сделает.

Так что если кто-то задается вопросом, где же долгожданное украинское контрнаступление – спросите у жителей Шебекинского района Белгородской области, они точно знают.

Алексей Тихонов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников