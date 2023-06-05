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«Если прихожу на рынок, то продавцы страдают»

  • 5.06.2023, 8:41
«Если прихожу на рынок, то продавцы страдают»

Парень из Гомеля занялся крайне необычным делом.

В мире бурных карьерных перипетий есть те, кто спокойно плавает по волнам различных профессий. Артуру Лапицкому понадобилось сменить десятки разных работ, чтобы найти свое истинное предназначение — изготовление панно. Парень перепробовал почти все: стройки, офисы, автомойку и фриланс. Но только после ремонта, когда мусорные мешки с обрезками захламили квартиру, а выбрасывать их было жалко, зажглась искра: а почему бы не сотворить из этого что-то стоящее? Именно так спонтанно зародилась его страсть к панно. Но давайте обо всем по порядку, пишет onliner.by.

«Всему учился сам, а если что-то не получалось, гуглил»

Родился и вырос Артур в Гомеле. Сейчас ему 36 лет, женат, воспитывает дочь. В детстве парень так и вовсе хотел стать рок-звездой (ну а кто об этом не мечтал?), у него даже была своя группа, но дальше этого не пошло. После школы «поступил, чтобы поступить», и получил диплом по специальности «Менеджмент организации».

— Я тогда еще не понимал, что могу выбрать собственный путь. Приходилось жить в определенных рамках, не было свободы выбора. Тут и родительское воспитание, и социальное давление. «Как это стать дизайнером или художником? Нужна же нормальная профессия», — твердило мое окружение, — рассказывает парень.

И, как это часто бывает, если не выбирать, куда идти, так и придешь куда-нибудь. А ходил Артур много, за плечами у него целый спектр различного профессионального опыта. Он был обычным работягой (успел покататься на стройки в Москву и поработать на автомойке), затем вышел в люди и осел в офисе, ну а после этого занялся фрилансом в сфере недвижимости. Какое тут панно, спросите вы?

— На фрилансе я проработал около десяти лет. Пока вдруг не решил с женой сделать ремонт. Нужна мебель из массива, а это дорого или дизайн не тот. И я стал мастерить сам: сперва скамеечку, банкетку, тумбочку — в общем, обставил мебелью из дерева практически всю квартиру, даже диван сделал. Курсы никакие не оканчивал, всему учился сам, а если что-то не получалось, гуглил. Из инструментов был минимум: советская ножовка, дрель… Работал прямо в квартире. Тогда еще ребенка не было, детская была свободна — ну, я в ней и занимался.

Итак, на дворе был 2018 год. После изготовления мебели у Артура остались обрезки, которые жалко выбрасывать. Именно с этого момента начинается его путь ремесленника. Добро не пропало: в Instagram он увидел картину и повторил. «Думаю: ну, сделаю из тех досок, что остались, повешу на кухне и буду дальше заниматься фрилансом». Сделал, повесил, выложил фото в интернет. Публике тоже понравилось, и все закрутилось-завертелось.

— Каким-то образом судьба свела меня с другим мастером, у которого были помещение и станки. Мы встретились, пообщались, и он предложил поработать у него. Мы сделали серию панно для фестиваля, около 15 работ. Продались 10 картин — хороший результат. И я решил, что стоит продолжать этим заниматься. Не стал тратить сразу все деньги на станки и обустройство собственной мастерской. Купил новый инструмент и дальше работал из дома и в мастерской у товарища.

Со временем он арендовал помещение в пяти минутах ходьбы от дома, купил рейсмус, фуганок, торцовочную пилу, фрезер, шлифовальную машинку и шуруповерт — это минимум, который необходим. На все про все потратил около $2 тыс. Как видите, производство не слишком дорогое, тем более что почти весь инструмент брался в рассрочку.

«Если прихожу на рынок, то продавцы страдают: одну рейку выбираю по полчаса»

Пару досок, банок краски и гвоздей — и все, картина готова. Так думает обыватель, но процесс этот куда сложнее. Все начинается с эскиза — его создание может занимать как день, так и месяц (зависит от «хотелок» заказчика). Затем начинается рутина: нужно закупить материал (в основном используется сосна), построгать и попилить доски, правильно, до миллиметра рассчитать их размеры. Если вы этим не горите, то на данном этапе будет до невыносимости скучно.

— Когда материал изготовлен, отшлифован, мы выкладываем узор, красим и клеим его на подложку. Если срезать хоть на миллиметр больше, чем надо, рейка уже не подойдет, будет виден зазор. Делаешь ее три часа и выбрасываешь. Это очень раздражает: ты вроде отмечаешь, примеряешь, а потом отрезаешь — а там километра не хватает. Как это вообще возможно? Ты же так старался! У меня из-за нервов три молотка и телефон были разбиты: просто под горячую руку попались. Ну и столик как-то расколотил. В общем, работа требует стрессоустойчивости, запах сосны тут не поможет.

Почему сосна? Мне нравится, что у нее всегда разные узоры, в отличие от дуба. Доски беру после технической сушки, без смолы и сучков, так как они со временем могут крутиться и высыхать. Если прихожу на рынок, то продавцы страдают: одну рейку выбираю по полчаса. Потому что мне важно, чтобы у меня было все самое лучшее.

Дерево — живой материал, причем не самый стабильный. Оно может вести себя по-разному, особенно когда включают-выключают отопление и влажность меняется. Но это того стоит. Много досок у меня не хранится, так что от этого не страдаю, закупаю материал под один-два заказа. Брать большие объемы и вкладывать круглые суммы, а потом сидеть без работы? Нет, уже научен. Раньше делал картины на склад, но они у меня годами стоят. Тут же все индивидуально, каждый хочет что-то свое. Поэтому придерживаюсь философии: есть заказ — будет и материал.

Продажи и общение с клиентами — вся коммуникация идет через Instagram. Тут и аудитория, которая лучше воспринимает визуальный контент.

— Аккаунт я вел с самого начала своей ремесленной деятельности, но выстрелил он не сразу. Как-то мне подарили рекламный купон на $30 — потратил их на таргет. Получил много заявок и просмотров. Начало работать сарафанное радио: продал работу, меня отметили как автора — пришли новые заказы. Периодически покупал рекламу на $10—20 в месяц — на то время это было ого-го. Так сеть и расширилась. Сайт у меня тоже есть, но он из серии «чтобы был», уже запылился.

Цена зависит от сложности (крутости картины) и размера. Одни из самых дорогих картин Артура стоили в районе 500—700 рублей — это сложные абстракции, которые рисуются месяц-полтора. Не в этом ремесле цена формируется в зависимости от материала: он же не доски продает!

Оформлен парень как ремесленник, но сейчас в связи с изменениями будет переходить на новые рельсы налогообложения.

— На создание одной работы (без учета согласования макета) уходит три-четыре дня. Поначалу, мне кажется, я делал быстрее. Просто теперь больше внимания уделяю деталям, которые не особо заметны глазу. К тому же мои картины стали сложнее, они не сравнятся с тем, что было раньше.

Не могу сказать, что, если опыта набираешься, все становится быстрее. У меня как будто бы наоборот.

На фрилансе получал больше, сейчас выходит где-то средняя зарплата по стране. Не могу сказать, что мне хватает на дорогие квартиры, машины, но на реализацию своих проектов, на семью и чтобы платить по счетам — вполне. Тут 30% от всего дохода уходит на материалы и расходники.

«Я был одним из немногих, кто занимается изготовлением панно, в том числе в России»

Дома у Артура висит одна картина — самая первая. Это на память. Он уже настолько привык к ней, что не замечает ее недостатков. Прямой аналог доллара в рамке у бизнесменов.

— Работа у меня есть всегда, доходило до очереди в десять заказов. Сейчас три-четыре заказа наперед. В месяц успеваю сделать восемь-десять картин. Моя аудитория — молодые путешественники, возраст — от 20 до 45 лет, они открыты новому, со средним достатком (предприниматели или айтишники). В основном покупают, чтобы украсить свой дом, реже берут в качестве подарка. Рестораны и кафе у меня не заказывают, как-то не сложилось. Если говорить о конкурентах, может быть, в Беларуси они и есть, но я пока не встречал. Какое-то время я был одним из немногих, кто занимается изготовлением панно, в том числе в РФ.

Продаю как внутри страны, так и в Россию, США, Францию, Чехию, Бельгию, Ирландию, Польшу. Но покупают их не коренные иностранцы, а наши, белорусы. В Минске есть человек, у которого уже семь-восемь моих картин в доме висит. Еще чуть-чуть, и можно будет выставку делать.

Спросом пользуются горы, потому что у нас много путешественников, которые хотят перенести свои впечатления домой. Еще люди любят орнаменты.

«Самое опасное в мастерской — это я»

— Бывает, что мои работы копируют, но я к этому отношусь нормально: сам не изобретатель. Конечно же, все делаю своими руками. Придумываю узоры, цвета подбираю — нет такого, чтобы один в один с Pinterest просили сделать. Кстати, по началу мучился с цветами. Для меня же как: красный значит красный, зеленый — зеленый. Это сейчас я понимаю, что есть сотни видов красных. И когда заказчик говорил, что цвет не тот, жена сразу становилась на защиту покупателей: мол, это не освещение, не камера, это ты не тот подобрал. Так и научился.

Когда работа приходит заказчику, она еще круче, чем на фотографии. Еще и пахнет вкусно. Хотя чем она там пахнуть может, ацетоном? — шутит Артур. — Если бы я получил такой негативный отзыв, то это очень сильно ударило бы по мне в эмоциональном плане. И мотивацию побило бы сильно.

Самое опасное в мастерской — это я. Потому что все станки сами по себе пальцы не режут. Я для себя вывел правило: если ты спешишь, устал, привык и не боишься, не приступай к работе. Именно из-за этих факторов люди получают травмы. У меня, к счастью, все пальцы на месте.

Еще к профессиональным болезням можно отнести боли в спине, ведь ты почти весь день стоишь в полусогнутом состоянии. Слух не страдает, использую наушники с подавлением вибрации. Пыль — да, это проблема, но она долгоиграющая. Какое-то время я пользовался респираторами, но в них жарко, скапливается конденсат. Выбираешь из двух зол: либо кожа, либо легкие. Краски я использую акриловые, они абсолютно экологичные.

Больших рекомендаций по уходу за панно я дать не могу: повесили и забыли. Иногда нужно стряхивать с нее пыль, но не влажной тряпкой. Напротив солнца вешать нежелательно, но, как ни старайся, лучи будут проникать в дом. Моей первой картине пять лет, и я не скажу, что она как-то выцвела или испортилась.

То, чем я занимаюсь, — это симбиоз работы, хобби и самореализации. Скажи мне десять лет назад, что я буду заниматься изготовлением панно, даже не смог бы такого представить. А теперь я на каждом этапе нахожу мелочи, которые делают меня счастливее.

Очевидные минусы в работе на себя: если ты заболел, никто не будет оплачивать больничный и твои проекты за тебя не сделает. Из плюсов: ты предоставлен сам себе и можешь решать, как организовать свои будни (поспать подольше или работать). У меня ненормированный рабочий день, я часто засиживаюсь допоздна.

Художник ли я? Только если по сумасбродности.

Жена меня поддерживает, за что я ей очень благодарен. Это моя опора. Понятное дело, были кризисы, когда заказов могло не быть. Половину лета сидел без денег, и она ни разу не сказала, чтобы я искал работу. Если бы не она, я бы не добился в жизни тех результатов, которые имеются. Мама в восторге от моих работ. Отец не особо верил, но, когда меня показали по местному телевидению, началось признание.

Планы на будущее, как и сейчас, — жить, работать, развиваться.

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