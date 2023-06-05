Май в Беларуси стал самым засушливым с 1945 года 5.06.2023, 8:47

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Есть угрозы для урожая.

Май в Беларуси стал самым засушливым с 1945 года. Об этом в эфире госТВ рассказал начальник отдела агрометеорологии Белгидрометцентра Олег Клинцевич.

«За месяц в среднем в республике выпало 12 мм осадков, что составило около 20% от климатической нормы. Прошедшие накануне в отдельных районах кратковременные дожди ситуацию существенно не улучшили», – пояснил он.

Сухая погода создает угрозы для будущего урожая. Как пояснил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик, наиболее уязвим сейчас озимый ячмень.