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Май в Беларуси стал самым засушливым с 1945 года

  • 5.06.2023, 8:47
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Май в Беларуси стал самым засушливым с 1945 года

Есть угрозы для урожая.

Май в Беларуси стал самым засушливым с 1945 года. Об этом в эфире госТВ рассказал начальник отдела агрометеорологии Белгидрометцентра Олег Клинцевич.

«За месяц в среднем в республике выпало 12 мм осадков, что составило около 20% от климатической нормы. Прошедшие накануне в отдельных районах кратковременные дожди ситуацию существенно не улучшили», – пояснил он.

Сухая погода создает угрозы для будущего урожая. Как пояснил начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик, наиболее уязвим сейчас озимый ячмень.

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