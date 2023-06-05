закрыть
5 июня 2023, понедельник, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ахиллесова пята

  • Владимир Пастухов
  • 5.06.2023, 8:55
  • 1,270
Ахиллесова пята
Владимир Пастухов

То, что сходит с рук в мирное время, война не прощает.

Нельзя сказать, что путинское государство совсем недееспособно. Оно вполне еще эффективно, но только не как государство, а как банда. В очередной раз сбылось пророчество Святого Августина: уберите закон и справедливость - и во что превратится государство, как не в самую большую вооруженную шайку разбойников? Убрали – превратилось. Что дальше?

Главный вопрос: насколько государство-банда эффективно именно во время войны? Все анекдотические истории с Пригожиным, Кадыровым, стрелками, малявами, свидетелями которых мы стали на исходе Бахмута, откровенно манифистируют о кризисе и разложении бандитского государства.

Почему-то вспомнились какие-то совсем уже детские годы. Киев, четвертый класс, урок истории, очень пожилая учительница с странным именем Бетя Борисовна объясняет в разгар брежневского тоталитарного застоя, почему греки выиграли войну у военной армады персов: потому что армия свободных и организованных людей сильнее армии рабов. Разве что-то существенно изменилось в человеческой природе с тех античных времен? Я не слышал об этом.

Все члены банды – рабы. Таков ее принцип организации, ее природа. Выражаясь высоким античным слогом, это и есть Ахиллесова пята путинского государства на войне. То, что сходит с рук в мирное время, война не прощает.

Владимир Пастухов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников