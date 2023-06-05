Ахиллесова пята Владимир Пастухов

5.06.2023, 8:55

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Владимир Пастухов

То, что сходит с рук в мирное время, война не прощает.

Нельзя сказать, что путинское государство совсем недееспособно. Оно вполне еще эффективно, но только не как государство, а как банда. В очередной раз сбылось пророчество Святого Августина: уберите закон и справедливость - и во что превратится государство, как не в самую большую вооруженную шайку разбойников? Убрали – превратилось. Что дальше?

Главный вопрос: насколько государство-банда эффективно именно во время войны? Все анекдотические истории с Пригожиным, Кадыровым, стрелками, малявами, свидетелями которых мы стали на исходе Бахмута, откровенно манифистируют о кризисе и разложении бандитского государства.

Почему-то вспомнились какие-то совсем уже детские годы. Киев, четвертый класс, урок истории, очень пожилая учительница с странным именем Бетя Борисовна объясняет в разгар брежневского тоталитарного застоя, почему греки выиграли войну у военной армады персов: потому что армия свободных и организованных людей сильнее армии рабов. Разве что-то существенно изменилось в человеческой природе с тех античных времен? Я не слышал об этом.

Все члены банды – рабы. Таков ее принцип организации, ее природа. Выражаясь высоким античным слогом, это и есть Ахиллесова пята путинского государства на войне. То, что сходит с рук в мирное время, война не прощает.

Владимир Пастухов, Telegram

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