Евгений Магда: Кое-кто действительно боится 2 5.06.2023, 9:10

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У белорусского режима есть внутренние страхи.

Украинский политолог Евгений Магда прокомментировал для «Свободных новостей» слова Лукашенко о силовом сценарии смены власти в Беларуси:

— Когда я слышу слова о грядущем «перевороте», то я вспоминаю судьбу его политических оппонентов: Гончара, Захаренко и других. И понимаю, например, почему мог погибнуть Павел Шеремет. Шеремета убили в Киеве, возникало немало вопросов, почему? Беларусский след, по сути, так и не был раскрыт, хотя тогда казалось, что вряд ли к его смерти причастны беларусские спецслужбы. А теперь, когда мы видим развитие ситуации, то можно предположить самые разные варианты…

И я понимаю, что кое-кто действительно этого боится. Я думаю, в этом есть внутренние страхи, просто не хватает понимания, что таким образом человек часто проговаривается и выдает реальную картину.

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