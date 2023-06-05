ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на Запорожском направлении 1 5.06.2023, 9:16

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И продвинулись вглубь на три километра.

Вооруженные силы Украины продвинулись на Запорожском направлении и, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), украинские войска совершили локальные наземные атаки и достигли ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей 4 июня.

Геолокационные кадры показывают, что механизированные украинские силы продвигались ограниченно к северо-востоку от Ровнополя. Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы наступали в направлении Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки) и Макарьевки (в пределах 4 км юго-западнее Великой Новоселки) и захватили Новодаровку (14 км юго-западнее Великой Новоселки) и Нескучное (2 км юго-западнее Великой Новоселки).

Некоторые российские «военкоры» утверждали, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись в этом районе от 500 метров до 3 километров.

Российские войска также вероятно потеряли свои позиции в Левадном (18 км юго-западнее Великой Новоселки), хотя непонятно, случилось ли это недавно или давно.

На кадрах, опубликованных 2 июня, видно, как артиллерийские подразделения украинской артиллерийской бригады ведут огонь по российским позициям вблизи Старомоерского, примерно в 7 км к югу и 7 км к юго-востоку от Нескучного и Ровнополя соответственно.

Некоторые военные блогеры также утверждали, что украинские войска совершили ограниченные контратаки возле Малой Токмачки (28 км юго-восточнее Гуляйполя), и что российские силы нанесли авиаудары по атакующим украинским силам вблизи Гуляйполя.

Российские «военкоры» утверждали, что российский добровольческий батальон «Восток» и части 5-й общевойсковой армии (СВО) успешно оборонялись от дальнейшего наступления украинцев. Российские источники в большинстве своем утверждали, что украинские локализованные контратаки были разведывательными операциями.

Украинские войска продолжали обстрелы прифронтовых и тыловых районов юга Украины. Российские источники утверждали, что 3 июня российское ПВО перехватило украинские ракеты, нацеленные на Бердянск и Мелитополь.

Российские источники также утверждали, что 4 июня украинские войска нанесли дополнительные удары в Запорожской области: вблизи Мелитополя, северо-восточнее Мелитополя в районе Черниговки и вблизи линии фронта вблизи Вербового и Родов.

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