Соболенко опять пряталась от журналистов

Соболенко опять пряталась от журналистов6
- 5.06.2023, 9:29
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Теннисистка-ябатька боится вопросов о связях с Лукашенко.
Теннисистка-ябатька Арина Соболенко отказалась от пресс-конференции после матча 4-го круга «Ролан Гаррос» со Слоун Стивенс (7:6, 6:4), пишет «Трибуна».
Белорусская теннисистка ответила только на вопросы представителя WTA, после чего было объявлено, что теннисистка не будет проводить пресс-конференцию для медиа.
Напомним, что после матча 3-го круга против Камиллы Рахимовой Соболенко провела закрытую пресс-конференцию только для избранных журналистов, на которой объяснила это угрозой своему «ментальному здоровью».
Ранее теннисистка-ябатька отказалась отвечать на вопросы о связях с Лукашенко и войне в Украине.