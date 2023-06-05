закрыть
5 июня 2023, понедельник, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Соболенко опять пряталась от журналистов

6
  • 5.06.2023, 9:29
  • 6,922
Соболенко опять пряталась от журналистов
фото: getty images

Теннисистка-ябатька боится вопросов о связях с Лукашенко.

Теннисистка-ябатька Арина Соболенко отказалась от пресс-конференции после матча 4-го круга «Ролан Гаррос» со Слоун Стивенс (7:6, 6:4), пишет «Трибуна».

Белорусская теннисистка ответила только на вопросы представителя WTA, после чего было объявлено, что теннисистка не будет проводить пресс-конференцию для медиа.

Напомним, что после матча 3-го круга против Камиллы Рахимовой Соболенко провела закрытую пресс-конференцию только для избранных журналистов, на которой объяснила это угрозой своему «ментальному здоровью».

Ранее теннисистка-ябатька отказалась отвечать на вопросы о связях с Лукашенко и войне в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский