За взятку более миллиона задержали антикризисного управляющего

За взятку более миллиона задержали антикризисного управляющего2
- 5.06.2023, 9:50
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Он управлял одним из градообразующих предприятий Брестчины.
С поличным при получении взятки задержали должностное лицо одного из градообразующих предприятий Брестчины, сообщила пресс-служба МВД.
В прошлом году завод выставили на торги, после чего один из потенциальных инвесторов захотел его купить. Антикризисный управляющий предложил снизить стоимость лота на 50% за вознаграждение в 1,25 миллиона рублей. Получив согласие, начал активные действия: сразу по окончании очередных торгов назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня.
«В конце мая в столичном отеле состоялась встреча фигуранта с представителем инвестора. При получении части взятки в 50 тысяч рублей 62-летнего мужчину задержали. Брестчанин работал антикризисным управляющим с 2016 года. Ему принадлежит дорогостоящая недвижимость в Минске и Бресте, а также авто премиального уровня. При обыске в доме фигуранта обнаружено более 150 тысяч долларов наличными», — рассказали в милиции.
Следователями возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.