Государственный бандитизм Эль Мюрид

5.06.2023, 9:56

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Представителя силовой структуры не просто бьют бумажным стаканчиком, а буквально берут в плен.

Пригожинский «Вагнер» сообщил, что захватил армейского подполковника, который из «чувства личной неприязни» хотел уничтожить «Вагнер», а потому что-то там такое злоумышлял — то ли минировал, то ли подчиненных настрополял на убийства мирных вагнеровцев.

Суть не в том. А в том, что представителя силовой структуры не просто бьют бумажным стаканчиком, а буквально берут в плен, допрашивают и вынуждают на камеру произносить какие-то воровские речи. Представьте себе протестующих у Гостиного двора, которые скрутили пару омоновцев и с пристрастием их допросили, сняли на видео и затем передали пленных в полицию. Вот и я представить не могу, а армейский подполковник — вот он.

Война между полубандитскими формированиями идет уже буквально в открытую. Мы завалили твоего военкора в Питере, а ты у нас подполковника в плен взял. Значит, скоро жди ответ. Принцип эскалации работает только так.

Есть государственный терроризм, а то, что происходит сегодня в России, уже полностью укладывается в определение «государственный бандитизм», где власть (и формальная, и параллельные ей власти) перешли к откровенно криминальным действиям. Бандита можно одеть в пиджак от модного дома, можно нацепить на него мундир с иконостасом — но он все равно остается бандитом. Откуда вышли — туда и пришли.

Эль Мюрид, Telegram

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