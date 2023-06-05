Доверенность за рубежом: как оформить, когда нужна, в каких ситуациях не работает 1 5.06.2023, 10:02

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Как дело выглядит на практике.

Белорусы, которые были вынуждены быстро уезжать с родины и не имели времени на решение всех юридических вопросов перед отъездом, часто через некоторое время сталкиваются с ситуацией – вернуться невозможно, а нужно продавать или переоформлять квартиры, выписываться, перепрописываться и т. п. Как это сделать, если ты за границей? Во всех ли ситуациях можно передать представительство своих интересов по доверенности? Где и как ее оформлять? «Белсат» посмотрел, что говорит на этот счет белорусское законодательство и как дело выглядит на практике.

Какие вопросы можно решить с помощью доверенности?

Для решения большинства юридических вопросов на расстоянии можно передавать право представлять свои интересы другому человеку через доверенность.

Доверенность, по ст. 186 Гражданского кодекса Беларуси, – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

Белoрусы, находящиеся за рубежом, с помощью доверенности могут решать следующие вопросы: продажа и покупка недвижимости, регистрация по определенному адресу, перерегистрация, выписка через суд, ведение различных дел, связанных с бизнесом, решение банковских вопросов, распоряжение транспортным средством, оформление развода, представление интересов в суде, даже получение компенсации по страховке, оформленной для выезда за границу, и др.

Как оформить доверенность в разных странах?

Грузия

Белoрусская общественная организация Interakcia Georgia, которая работает в Грузии, приводит такой алгоритм действий для оформления доверенности:

- составляете черновик доверенности на русском языке;

- находите нотариуса в Грузии, который может заверить доверенность на русском языке;

переводите доверенность на грузинский язык;

- нотариус проверяет доверенность на обоих языках и прописывает в них, что они заверены на обоих языках;

- вам выдается ваша копия доверенности.

Апостилировать доверенность, сделанную в Грузии для Беларуси, не нужно. Грузия и Беларусь – участницы Минской конвенции 1993 года, предусматривающей упрощенный порядок легализации документов, поэтому в ее рамках не требуется заверение документов апостилем. Другие страны-участницы Конвенции: Азербайджан, Туркменистан, Молдова, Россия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Казахстан, Кыргызстан.

Присутствие доверенного лица для составления доверенности необязательно, человек вполне может находиться в Беларуси в это время. Однако в документе необходимо полностью указать его паспортные данные, так же, как и доверителя. Также нужно четко прописать действия, которые вы доверяете совершать от вашего имени (генеральная доверенность не всегда срабатывает, часты случаи, когда просят сделать отдельную доверенность и в ней прописать конкретную процедуру), указать дату и место составления доверенности, срок ее действия (ст. 187 ГК РБ).

Польша и Литва

В Польше сделать доверенность можно следующим образом:

- составить текст доверенности на польском языке и заверить ее у польского нотариуса,

после нотариального заверения заверить доверенность еще раз, уже в районном суде по месту вашего жительства,

- в МИД в Варшаве поставить на документ апостиль. Сделать это можно при личном обращении или с помощью почты,

- передать или выслать почтой доверенность в Беларусь, где перевести ее на белoрусский или русский языки и заверить перевод у нотариуса.

Беларусь и Польша – участницы Гаагской конвенции, подписанной 5 октября 1961 года, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов. Это значит, что для использования в Польше документа из Беларуси достаточно, чтобы на нем стоял апостиль, полученный в компетентном белoрусском органе. То же самое работает и в обратную сторону – в Беларуси можно пользоваться доверенностью с апостилем, проставленным в Польше. Другая легализация не требуется.

Подобный алгоритм по составлению доверенности действует и в Литве – сначала составляется текст на литовском языке, потом нужно получить нотариальное заверение и апостиль, передать в Беларусь и перевести.

Между Беларусью и Литвой в 1992 году было заключено соглашение о правовой помощи, согласно которому документы принимаются без апостиля. Однако на практике как в Литве, так и в Беларуси часто требуют апостиль.

Если есть возможность обратиться в консульство Республики Беларусь, сделать доверенность можно там. Для этого нужно позвонить в посольство и записаться. Эта услуга платная, цены нужно уточнять.

В каких ситуациях доверенность не работает?

Согласно белoрусскому законодательству, нельзя по доверенности передавать свои родительские обязанности, к которым в Беларуси относят в том числе регистрацию ребенка по определенному адресу и оформление паспорта несовершеннолетнему.

Если у ребенка заканчивается срок действия паспорта за границей и родители хотят поменять его в Беларуси, то нельзя это сделать по доверенности, например, на бабушку. Здесь нужно только личное присутствие одного из родителей. Из-за этого возникают проблемы с оформлением белoрусского паспорта для детей, рожденных за границей, родители которых не могут приехать в Беларусь. Консульства Беларуси за рубежом не выдают первые паспорта новорожденным, также паспорт нельзя сделать по доверенности внутри Беларуси.

Также нельзя зарегистрировать ребенка по белoрусскому адресу с помощью доверенности. В Департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси в ответ на вопрос, почему совершеннолетнего можно зарегистрировать по доверенности, а несовершеннолетнего нельзя, отвечают, что это предусмотрено ст. 68 и 73 Кодекса о браке и семье Беларуси. В этих статьях говорится, что только родители являются законными представителями своих детей. К родительским обязанностям Департамент по гражданству и миграции присоединяет в том числе регистрацию ребенка по месту жительства/определенному адресу.

Кроме того, по доверенности нельзя оформить брак, составить завещание (ст. 1040 ГК РБ).

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