Эксперты рассказали, куда надо класть смартфон, чтобы он не нагревался во время зарядки 5.06.2023, 10:39

Некоторые места совсем не подходят для подзарядки вашего гаджета.

Вам кажется, что вы точно знаете, как и где правильно заряжать телефон. Но некоторые места совсем не подходят для подзарядки вашего гаджета. Специалисты призывают никогда не ложить его вниз батареей на диван, кровать или любые мягкие поверхности.

При зарядке аккумулятор смартфона получает дополнительную нагрузку и нагревается. Вы можете ухудшить состояние телефона, если вы положите его на кровать или диван. А ведь нагрузка на батарею значительно усилится.

Со временем это может привести к перегреву и преждевременной замене либо самого устройства, либо отдельных его частей.

Как правильно заряжать смартфон

Не заряжайте телефон под прямыми солнечными лучами. Старайтесь отключать интернет и закрывать фоновые процессы во избежание дополнительной нагрузки.

Не разряжайте смартфон 0%. Специалисты советуют заряжать телефон, когда у него 15-20%. Если нет возможности зарядить телефон, лучше включить энергосберегающий режим.

При продолжительном хранении смартфона лучше заряжать аккумулятор на 50-80%. Это в том случае, когда телефон просто лежит дома, не используется часто.

Следует проверить, что в вашем доме нет проблем с электропроводкой. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у гаджета могут возникнуть проблемы.

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