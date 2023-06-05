Как минчанка построила красивую дачу у леса всего за три месяца 5.06.2023, 10:44

1,598

На 20 сотках уже разбит огород и установлена теплица.

Минчанка Наталья в позапрошлом году решила обзавестись дачей — не далеко от Минска, в спокойном тихом СТ, рядом с лесом. Удача в поисках места ей сопутствовала — за МКАД-2 в Молодечненском направлении она купила два смежных участка с бытовкой. Дальше события развивались стремительно — в сентябре только началось строительство, а Новый год уже отмечали в новом доме. Журналисты realt.by заехали в гости посмотреть, что можно было построить в такие короткие сроки.

Дом Натальи стоит на границе с лесом, на краю небольшого садового товарищества. Участок по дачным меркам большой — 20 соток.

На большей его части еще недавно рос лес, который пришлось проредить. Но под теми деревьями, что остались, растут подосиновики, опята. Из леса часто выходят косули, лоси, зайцы.

На 20 сотках уже разбит огород и установлена теплица — постарались трудолюбивые родители хозяйки, которые на лето переехали сюда.

— Здесь они нашли применение своему пристрастию к огородничеству, — говорит Наталья. — Они не могут просто так сидеть и отдыхать, им нужно постоянно чем-то заниматься.

Для нее же дача нужна была для полноценного отдыха на природе от работы, от городского шума — остановиться, сделать передышку, уделить время для разговоров с родными за одним столом.

В момент, когда нужно было сделать выбор, как и из чего строить, Наталья примерно представляла себе, сколько по времени может занять стройка дома по классической схеме из блоков — несколько лет и все готово. Но бездарно тратить бесценное время — не в характере хозяйки, поэтому курс был выбран на быстрое строительство по каркасной технологии.

— Ребятам, которые взялись за мой заказ, я поставила сразу условие — хочу встретить Новый год на даче, — говорит она.

Учитывая, что работы предполагалось начинать в сентябре, то задача выглядит не реалистично. И тем не менее, строители к концу ноября пригласили хозяйку на приемку. Свою часть работы они выполнили, осталось сделать скважину и септик. Несмотря на то, что коммуникации еще были не подключены, в новогоднюю ночь в доме уже раздался звон бокалов.

Итак, что же сейчас представляет собой дача Натальи? Это одноэтажный дом с высокой двухскатной крышей, окнами в пол, остекленным фронтоном и просторной террасой под крышей с реечным ограждением. Входная зона расположена сбоку — небольшое крыльцо с козырьком.

Стоит дом на винтовых сваях — более быстрого и дешевого (и надежного) фундамента для участка с перепадом рельефа еще не придумали. Впрочем, свай, из-за которых каркасники некоторые называют «домиками на курьих ножках», мы не видим — цокольное пространство закрыто плитами ЦСП. Визуально цоколь не отличишь от бетонного монолитного основания.

Фасады обшиты имитацией бруса и выкрашены в темно-коричневый. Интересное наблюдение — смола, которая проступает на деревянной обшивке, при таком цвете не так бросается в глаза, как, например, при окраске стен в модный серый.

Еще одна интересная деталь во внешности дома — безрамное остекление со стороны террасы.

— В этом доме мы установили большие стеклопакеты без рам по бокам от сдвижной двери и на фронтоне, — объяснят сооснователь компании Belstroyka PRO Антон Байковский. — Это довольно сложный узел, требующий герметизации и надежного крепления. Но такой способ остекления выглядит современно, позволяет сэкономить на профиле. Кстати, стекло здесь не простое — снаружи оно с зеркальным напылением, благодаря чему гостиная не перегревается на солнце.

Остальные окна в доме в профиле ПВХ, с ламинацией в темный цвет. Некоторые оснащены дверным механизмом открывания — в своей спальне Наталья установила такое окно, чтобы можно было выходить на улицу — попить кофе, послушать соловьев.

Общая площадь дома без учета террасы — 90 метров квадратных. На них разместили небольшую прихожую, две полноценные спальни, туалет, санузел с душевой и постирочной, большую двусветную гостиную с кухней и зоной столовой.

Топочную из планировки вычеркнули — отапливается дом современными электроконвекторами с Wi-Fi управлением. Ими удобно пользоваться — накануне приезда можно дать команду прогреть дом с 15 градусов до более комфортной, выставить комфортную температуру в каждой комнате. Также можно управлять и водонагревателем.

Зимой помогает обогреваться камин.

Счет за электроэнергию в самые морозные месяцы составляет около 300 рублей по дачному тарифу. Если пересчитать потребление по льготному тарифу (по 4 копейки), то сумма была бы гораздо меньше — всего 50 рублей.

Наталья говорит, что сначала была небольшая проблема — так как это СТ, то на дом выделили не так и много киловатт. Но решение было найдено: так как ей принадлежит два участка, то и мощность удвоили.

При проектировании дома и интерьера хозяйка обращалась к дизайнерам. Они помогли с планировкой, с расстановкой розеток и выключателей, мебели, бытовой техники приборов освещения.

Внутри стены отделаны имитацией бруса с белой пропиткой. Везде, кроме гостиной, потолки натяжные. На полах — ламинат. Наталья говорит, что зимой все уже привыкли ходить по дому в тапочках — полы без подогрева, прохладные.

Второй свет только над гостиной. Над остальной частью дома обычное утепленное перекрытие. В перспективе чердак можно переоборудовать в антресольный этаж с лестницей из гостиной.

С точки зрения энергоэффективности, в доме можно жить круглый год с минимальными затратами на отопление (по меркам СТ). Внутри каркаса здесь 200 мм каменной ваты, в полах и потолке — 250 мм.

— Мышей ни в доме, ни в стенах не замечали, — говорит Наталья, отвечая на одну из главных страшилок про каркасные дома. — Если в дом они могут проникнуть просто через открытую дверь, то внутрь каркаса нет, все возможные входы закрыты металлической сеткой.

Неужели стройка прошла гладко и без косяков?

Наталья смогла вспомнить только одну оплошность, про которую, впрочем, она рассказывает как курьез. Дело в том, что при подключении бойлера, в бачок унитаза стала поступать горячая вода — сантехник ошибся и соединил не те трубы. Ошибка была быстро исправлена.

Конечно же нам было интересно, сколько было потрачено на стройку. Наталья говорит, что по договору, в который не входили скважина, септик, мебель и техника, получилось 41 тысяча долларов. Но стоит учитывать, что цены на материалы выросли и теперь такой же дом будет стоить дороже.

На этом обустройство дачи не заканчивается — у хозяйки в планах реализовать ландшафтный проект. Согласно задуманному бытовка будет перестроена в хозблок с гостевой комнатой, террасой, дровником, погребком. Появится баня, костровая зона, беседка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».