Гиркин: «Вагнеровцы» пойдут на Москву 1 5.06.2023, 10:42

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Игорь Гиркин

Военный преступник считает, что наемники вышли из-под контроля.

Российский военный преступник Игорь Гиркин считает, что боевики ЧВК «Вагнера» могут отправиться в Белгородскую область без приказа Минобороны. По его мнению, впоследствии нельзя исключать и похода на Москву.

«Да, прям вижу - как корпуса "Вагнера" колоннами двинулись в Белгородскую область, игнорируя распоряжения МО РФ... По пути захватывая склады со снарядами (ведь без них «безполезно приходить»)», — пишет он в Telegram-канале.

Также Гиркин добавил, что после этого боевики ЧВК Вагнера могут пойти и на Москву, однако в Чечню отправиться не рискнут.

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