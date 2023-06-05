«Не хочу сильно себя ограничивать, хочется жить комфортно» 4 5.06.2023, 10:56

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Как и на что тратит деньги белорусская молодежь.

Журналисты myfin.by задали нескольким людям одинаковые вопросы о финансах и их личном опыте управления доходами и выбрали самые интересные ответы.

Что для тебя означает быть финансово грамотным?

Следишь ли ты за своими финансами? Используешь ли специальные приложения? Если да, то какие? Если нет, то почему?

Что ты знаешь об инвестировании? Инвестируешь или хотел бы начать этим заниматься?

Вырабатываешь в себе привычку экономить или стремишься больше зарабатывать?

Что ты делаешь, чтобы сберегать свои финансы, пользуешься ли какими-то лайфхаками?

Каких навыков и знаний тебе не хватает в сфере финансовой грамотности, что бы ты хотел узнать?

Как, на твой взгляд, можно повысить уровень финансовой грамотности среди поколения?

Лиза: «Открыла цифровую копилку в своём банке»

На мой взгляд, финансовая грамотность – это полезная долгосрочная привычка. Человек не может быть финансово грамотным в один день и безалаберно относиться к деньгам в другой. Финансовая грамотность – это умение вести бюджет, создавать накопления и планировать финансы. Для меня быть финансово грамотной – это быть уверенной в завтрашнем дне, ибо сегодня я распорядилась деньгами верно, то есть потратила их с умом, не больше, чем я зарабатываю и имею на руках.Тут также можно сказать о создании бюджета, откладывании части доходов – около 10 % –на сбережения, выборе экономных вариантов при покупках и избегании излишних трат на ненужные вещи.

Я слежу за своими финансами несколько лет, примерно с того момента, как у меня появились карманные расходы. С тех пор я опробовала несколько приложений для планирования финансов, платную версию одного из них мне даже подарили, однако и тех функций, которые там были, мне не хватало. Их было множество: планирование, учёт финансов, полезные статьи, но базовый ежедневный функционал оставался неинтуитивным. Так же ни в одно из таких приложений невозможно было привязать белорусскую банковскую карту, что стало существенным минусом. Теперь я не пользуюсь приложениями для учёта своих средств. Я пользуюсь простыми заметками на телефоне, каждый месяц создаю новую и распределяю потраченные деньги по категориям. Всё немного сложнее, поэтому обобщу: я слежу за финансами в своей произвольной форме.

Мои знания об инвестировании весьма поверхностны, но мне нравятся книги о том, как люди играли на бирже. Однако я их не изучаю, а именно читаю для удовольствия, запоминая интересные факты об экономике. Я бы хотела заняться инвестициями в будущем, но когда полноценно разберусь в этом вопросе, так как многие моменты на бирже повторяются почти по одинаковому сценарию, и, чтобы не попасть впросак, эти сценарии нужно знать.

Я совмещаю оба этих подхода. Я не экономлю на базовых и важных аспектах – питание, здоровье – но не трачу деньги на только что увиденную одежду и другие импульсивные покупки. При этом я подрабатываю, и часть зарплаты уходит на обдуманные покупки для души, а часть откладывается на будущее.

Не знаю, могу ли назвать это лайфхаком, но я открыла цифровую копилку в своём банке. По сути просто счёт, но тот факт, что прежде чем перевести оттуда деньги, её нужно разбить, не даёт даже появиться мысли о трате денег оттуда. Также я откладываю деньги с подработки, чтоб в случае появления интересных спонтанных идей или срочной необходимости крупной покупки, я могла положиться на себя. Я не храню деньги наличными, потому что в таком случае я постоянно их вижу в кошельке и хочу потратить. А деньги на сберегательной карте и в копилке «невидимые», поэтому таким соблазном траты они не обременены.

Как я уже и говорила, я была бы рада стать инвестиционным экспертом и разбираться в бирже, хотя спекуляция на рынке мне всё ещё кажется опасной затеей по той причине, что эти деньги «нереальны». Это не производство, в котором задействованы реальные деньги, а именно игра, где краеугольный камень – экономика и политика, а значит, подкованным нужно быть в обеих сферах. И, конечно, никогда бы не хотелось стать жертвой мошенничества в Интернете, так что я бы хотела больше знать о том, как обманщики действуют в сети.

Конечно, это факультативы или полноценные уроки, начиная со школьной скамьи. Это поможет молодым людям освоить базовые финансовые понятия, такие как управление бюджетом, инвестирование и планирование на пенсию. Также СМИ могут играть важную роль в повышении финансовой грамотности, предоставляя практические советы по управлению финансами, информацию о важных финансовых понятиях и основных принципах инвестирования. Более широкая доступность информации поможет молодым людям стать более осведомленными о финансовых вопросах. Разработка онлайн-ресурсов и мобильных приложений, посвященных финансовой грамотности, может быть полезным инструментом для молодёжи. Эти ресурсы могут предлагать интерактивные уроки, бюджетные калькуляторы, инвестиционные симуляторы и другие полезные инструменты, которые помогут улучшить понимание финансовых принципов.

Карина: «Не хочу сильно себя ограничивать, хочется жить комфортно»

Умение распоряжаться деньгами так, чтобы можно было неплохо жить, но всегда иметь подушку безопасности. И делать так, чтобы «деньги работали на тебя», то есть уметь пускать их в оборот. Это могут быть инвестиции, вклад в знания, чтобы деньги не просто лежали дома, грубо говоря, а работали. «В оборот» – по факту банки или акции, чтобы деньги продолжали использоваться, находясь на моем счету.

Да, очень стараюсь. Иногда забываю, но в основном все записываю. Использую приложение 1Money на телефоне. Так же всегда планирую крупные затраты и сколько денег нужно отложить.

Знаю, что это важно, знаю основные инструменты и знаю несколько основных правил (например, диверсификация портфеля). Но я пока не смогла инвестировать, так как то ли боялась, то ли не готова была надолго расстаться с деньгами.

Больше зарабатывать и экономить хотя бы на банальных вещах – фильтр, а не покупная вода, шоппер, а не пакеты, ссобойка, а не булочки – но не хочу сильно себя ограничивать, хочется жить комфортно. Потому стремлюсь зарабатывать.

Классика: минимум 10% от дохода нужно отложить. Я стараюсь делать больше. В целом разрешаю себе тратить, если отложила достаточно денег. Проездной здорово экономит на проездах, ссобойки тоже экономят траты на еду.

Не хватает более точного понимания инвестирования. Хочется, чтобы почти пошагово объяснили, как это сделать в первый раз.

Факультативы, лекции, конкурсы или олимпиады по этим темам. Думаю, проблема в том, как привыкли жить наши родители. И часто люди не думают о важности денег. В вузе можно приглашать инвесторов, либо же ввести несколько занятий на 1 курсе, например. Когда студенты только начинают впервые зарабатывать и сами распоряжаются своими деньгами.

Даша: «Перевожу отложенные деньги в условные единицы и кладу их в конвертик с надписью «На машину!»»

Финансово грамотный человек - тот, кто рационально использует свой бюджет, планирует его и откладывает часть. Для меня рациональное распределение - это не допускать очень ненужных и бесполезных трат, которых можно было бы избежать и которые не соответствуют твоему доходу (например, траты миллиона рублей на такси каждый день).

Стараюсь следить за своими финансами, планировать свои расходы, но, к сожалению, возможно из-за лени, возможно из-за легкомыслия, не всегда получается. На данный момент я не использую специальное приложение, но есть опыт пользования приложением Monefy. Приложение достаточно удобное, основной нужный функционал бесплатен, но также есть премиум-подписка с различными фичами.

Мои знания об инвестициях ограничиваются рассказами друзей и курсом «Экономической теории» в БГЭУ, сама я не интересовалась данной темой детально и глубоко, но в будущем хотела бы начать.

Каждый месяц я откладываю со своей заработной платы процент, но по большей части не экономлю и часто трачу деньги не только на нужды, но и на свои «хотелки».

Перевожу отложенные деньги в условные единицы и кладу их в конвертик с надписью «На машину!» :)

Думаю, базовый пласт знаний в сфере финансовой грамотности у меня присутствует благодаря участию в олимпиадах по финансовой грамотности во время школы, но не всегда есть желание применять данные знания на практике. Также хотелось бы более глубоко изучить не только как не тратить лишнее, но и как приумножать накопленное, то есть инвестициям в будущее.

Я думаю, что обучать финансовой грамотности нужно с малого возраста и уже в средней школе вводить данный урок, возможно, в формате факультатива для желающих или интеграции информации о финансовой грамотности в какой-либо курс.

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