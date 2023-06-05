Бункерная стадия 1 Дмитрий Чернышев

5.06.2023, 11:01

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Скоро Путин будет командовать несуществующими армиями.

В 1944 году английская разведка отменила покушение на фюрера, так как пришла к выводу, что под руководством Гитлера немецкая армия будет быстрее разгромлена. А если ему на смену придет более талантливый человек, умеющий слушать своих подчиненных и терпящий не только людей, сообщающих хорошие новости, то это может стоить еще сотен тысяч жизней союзников.

Путин сейчас переходит в такую же стадию. Только хорошие новости, ведь величайший стратег всех времен и народов не мог так сильно ошибиться. Не может же он проиграть вообще все. Надо потерпеть. Я вас всех пережму. Завтра будет лучше — рухнет доллар, развалится Евросоюз, к власти придет Трамп, Китай нападет на Тайвань, будет холодная зима и европейцы приползут на коленях, российская оборонка придумает чудо-оружие… случится хоть что-нибудь, что спасет Путина.

Это терминальная «бункерная» стадия. Скоро Путин будет командовать несуществующими армиями и отдавать приказы, которые никто уже не будет выполнять.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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