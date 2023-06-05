Анонсированные автобусные маршруты из Беларуси в Донецк так и не начались 3 5.06.2023, 11:14

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Отмена произошла по инициативе перевозчика из Донецка.

Как писал сайт Charter97.org, в мае перевозчик из Гомеля ООО «БелЭкспресс Бай» анонсировал регулярные автобусные перевозки из Беларуси в оккупированные города востока Украины.

Сегодня стало известно, что рейсов уже не планируется. Информацию о закрытии рейса сообщили «Флагштоку» в офисе Гомельского перевозчика ООО «Белэкспресс Бай».

Ни из Гомеля, ни из Минска. По его словам, отмена произошла по инициативе перевозчика из Донецка.

Перевозчик из Донецка сообщил, что рейс, запланированный на 3 июня, сорвался по техническим причинам.

По его словам, рейсы в Беларусь всё еще планируются, однако дату начала перевозок он сообщить не смог.

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