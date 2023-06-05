Уникальный феномен Анатолий Несмиян

5.06.2023, 11:15

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«Вагнер» стал реликтом, всплывшим в болоте российской катастрофы.

То, что «Вагнер» - не ЧВК в том смысле, который вкладывают в подобные структуры на Западе, нет смысла обосновывать подробно. ЧВК - это, по сути, военные сервисные структуры, которым передается на аутсорсинг выполнение задач, которые армия по своим внутренним причинам предпочитает «сбрасывать» на подрядчиков. Поэтому как правило, ЧВК - узкоспециализированные структуры, причем две трети из них вообще не держат в руках оружие, занимаясь массой других дел.

Собственно с оружием имеют дело охранные структуры, основной задачей которых являются сугубо вохровские мероприятия по охране объектов или сопровождению грузов. И уж совсем мизер - это частный спецназ, привлекаемый для неких недокументированных операций. Всё это хорошо известно, и нет смысла широко раскрывать. ЧВК посвящена масса литературы, в общем, тут речь немного о другом.

«Вагнер» в этом смысле уникальный феномен, так как сегодня ЧВК - это признак развитой военной державы, которая востребовала и такой узкоспециализированный вид силовой структуры. При этом никаких общевойсковых и тем более «штурмовых» частных компаний в мире нет. Есть некий аналог - Иностранный легион во Франции, но это чисто армейская структура, подчиненная министерству обороны и отличающаяся от остальной французской армии принципом комплектования, но и только.

«Вагнер» мог появиться только в стремительно деградирующей России, как архаичная форма военной организации. И, кстати говоря, у него есть почти прямой аналог в точно такой же одичавшей Сирии - это так называемая 25 дивизия сил специального назначения «Силы Тигра».

«Силы Тигра» - это парамилиционное формирование, сформированное в основном из жителей провинций Хама и Латакия, в основном алавитов, которое по сути является ополчением, взятым на финансированием группой местных «авторитетных бизнесменов», среди которых ключевую роль играет преступный авторитет Таляль Дакакка из Хамы. Сирия превратилась в огромный наркокартель, специализирующийся на каптагоне, и этот бизнес жестко контролируется крайне узким составом высших лиц государства и срощенных с ним преступных авторитетов. По разным данным, высший состав каптагонового картеля не превышает в численности десяток человек.

По факту «Силы Тигра» - одна из структур, осуществляющих силовое прикрытие наркобизнеса, объемы которого неизвестны, но по разным прикидкам, составляют до 30 млрд долларов в год.

Парадокс ситуации заключается в том, что Асад, как президент Сирии, стремится подчинить «Силы Тигра» государству и ввести их в подчинение армии, но тот же самый Асад, как одно из высших лиц в наркокартеле, стремится поддерживать независимый статус «Тигров». Итогом стал компромисс - формально «Силы Тигра» со второй попытки были реорганизованы в 25 дивизию сил спецназначения, но фактически так и остались силовой структурой с особым подчинением.

Российские «военкоры», особенно из числа никогда не служивших, но закатывающих глаза от вида брутальных бородатых мужчин с оружием, в свое время буквально облизывали чудо-команду генерала Сухейля. Примерно, как сейчас они же восторженно млеют от «Вагнера». Поэтому реальную картину они, понятно, не знают, а точнее, не хотят знать - их уютный мир не сможет выдержать столкновения с реальностью.

Тем не менее, закономерности, которые и привели к возникновению сирийской частной военной структуры, ровно те же самые, что привели к возникновению «Вагнера» в России - деградация государства, превращение его в бандитский конгломерат (в России это вообще без проблем, так как высшая власть просто вернулась в свое естественное состояние девяностых годов), системный кризис, переходящий в катастрофу.

«Вагнер» стал реликтом, всплывшим в болоте российской катастрофы. Точно так же как «Силы Тигра», появившиеся в катастрофической Сирии. Контекст, в котором они появились, совпадает почти полностью, поэтому неудивительно, что эти две структуры поразительно похожи. Хотя, конечно, «Силы Тигра» будут поплоше «Вагнера», но ведь и Сирия - не Россия.

Анатолий Несмиян, Telegram

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