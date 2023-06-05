Охота за сокровищами: геологи организовали поиск важнейших полезных ископаемых на Земле 1 5.06.2023, 11:27

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Специалисты намерены исследовать масштабные территории.

Первое общенациональное геологическое исследование в США за поколение может выявить крайне необходимые запасы важнейших полезных ископаемых. Об этом информирует Science.

Геологический рельеф очень разнообразен. Он построен из остатков вулканических островов, столкнувшихся с Северной Америкой сотни миллионов лет назад. Специалисты намерены исследовать масштабные территории на наличие «важнейших полезных ископаемых», коллекции из 50 добываемых веществ, которые сейчас поступают в основном из других стран.

Несколько тем вызывают большую поддержку обеих партий в Вашингтоне. В списке, созданном Геологической службой США, содержатся 17 редкоземельных элементов, которые производятся преимущественно в Китае, а также привычные материалы, такие как цинк, используемый для производства стали. Есть кобальт, который используется в аккумуляторах электромобилей.

«Эти товары необходимы для всего. Они также являются источником конфликтов», – отметила Сара Райкер, заместитель директора по энергетике и минералам Геологической службы США.

По ее словам, новые открытия способны спровоцировать бурную добычу. Экологи не воспринимают эту инициативу положительно. Специалисты считают, что в случае изобретения перспективных рудных систем компаниям придется продемонстрировать, что они могут разрабатывать их безопасно и с минимальным влиянием на окружающую среду.

Воздушные исследования МРТ Земли с полетами всего на 100 метров над поверхностью добавят гораздо больше деталей и сформируют новое поколение более точных геологических карт. Получив 320 миллионов долларов от Конгресса, Геологическая служба США финансирует бортовые и полевые кампании по обнаружению горных пород, вероятно, содержащих минералы, важные для возобновляемой энергии и электроники, такие как литий и редкоземельные элементы.

Кампания под названием Earth Mapping Resources Initiative (Earth MRI) – первая масштабная оценка минеральных богатств страны почти за полвека. Она использует разные методы в зависимости от геологии каждого региона.

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