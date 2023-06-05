Британский аналитик: Путин повторяет ошибку Гитлера

Британский аналитик: Путин повторяет ошибку Гитлера8
- 5.06.2023, 11:30
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Действия диктатора противоречат военной стратегии.
Генерал-майор Великобритании в отставке, военный аналитик Шон Белл считает, что российский диктатор Владимир Путин принимает иррациональные решения, руководствуясь эмоциями, допуская такую же ошибку, как и Гитлер. Об этом пишет Sky News.
«Во Второй мировой войне нацистская Германия готовилась к вторжению в Британию, но сначала Гитлеру нужно было уничтожить британские Военно-воздушные силы. Сражение за Британию поставило Королевские ВВС на колени; однако в гневе на попытки союзников бомбить немецкие города Гитлер убрал ногу из горла ВВС и перешел в Лондон. Это было иррациональное решение, которое позволило Королевским ВВС прийти в себя и помогло переломить ход войны», – говорит Шон Белл.
Как отмечает генерал-майор, у Путина нет военного опыта и его эмоциональные решения бомбить Киев дефицитными баллистическими ракетами, противоречат военной стратегии: «Волны ракетных обстрелов Киева не приносят никакой военной пользы и не способствуют окончанию войны Россией; это просто действия разочарованного лидера, стремящегося сгонять гнев на своем упорном противнике».
Для того чтобы поразить украинские ПВО, являющиеся высокомобильными и рассредоточенными системами, России нужна сложная система определения целей, включающая интеграцию спутниковых снимков и их анализ в реальном времени, с последующими оперативными ударами.
«Для россиян – это оказалось неподъемной задачей. Вместо этого Россия делает то, что может – атакует гражданских», – резюмирует Шон Белл.