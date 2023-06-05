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Силовики: Литовец пытался ввезти в Беларусь 10 тысяч пуль

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  • 5.06.2023, 11:35
  • 5,028
Силовики: Литовец пытался ввезти в Беларусь 10 тысяч пуль
фото: delfi

Он прятал их в двух тайниках.

Гражданин Литвы якобы пытался ввезти в Беларусь крупную партию пуль и гильз, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета. Боеприпасы изъяли.

Инцидент якобы произошел в пункте пропуска «Лоша» 2 июня. 26-летний литовец на микроавтобусе двигался на въезд в Беларусь. Осматривая его машину, пограничники якобы нашли два тайника, а в них — коробки с боеприпасами к огнестрельному оружию.

Всего изъято 10 тысяч пуль марки Lapua и 2 525 гильз Lapua Magnum. Они отправлены на экспертизу.

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