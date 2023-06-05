Политолог: Запад может уничтожить Черноморский флот РФ 2 5.06.2023, 11:40

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России бессмысленно применять ядерное оружие против Украины.

России нет смысла применить ядерное оружие против Украины, поскольку ПВО ВСУ эффективно сбивает вражеские ракеты. К тому же на Западе четко предупредили Москву, что в случае подобных действий будет уничтожен как минимум Черноморский флот РФ. Путин должен четко понимать последствия, которые при таком развитии событий не ограничатся инцидентами в Белгороде или Москве. Об этом заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что России бессмысленно применять ядерное оружие против Украины, поскольку ПВО Воздушных сил ВСУ демонстрирует высокий уровень эффективности в отражении российских ракетных атак.

«Применение ядерного оружия не имеет никакого смысла, когда все ракеты сбиваются. Украинская ПВО сейчас имеет 100-процентную эффективность против «Искандеров» и «Кинжалов». Так какой смысл использовать ядерное оружие, если носители, которые говорили, что они являются «волшебными» инструментами, которые пробивают любое ПВО, на самом деле не могут его пробить?!» – отметил Самусь.

По его словам, еще один аргумент против агрессивного потенциального решения Кремля – ответ Запада, который может, как минимум, уничтожить Черноморский флот РФ.

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