Лукашенко угрожает странам Балтии и Польше 27 5.06.2023, 11:48

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Диктатор сказал, что «с трудом терпит выходки» этих стран.

Лукашенко 5 июня встретился с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым, сообщает его пресс-служба.

Диктатор вспомнил о санкциях, введенных на грузоперевозки.

«Но это опасно. Это уже экономическая война. И не только экономическая. Которую нам безумцы эти известные пытаются объявить. Потом пусть не обижаются. Притом, мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы — Беларуси и России. Пока с трудом, но удается терпеть все эти выходки. Но бесконечно это продолжаться не может. И поэтому руководство балтийских государств должно это прекрасно понимать. Мы эти сложности преодолеваем», — заявил Лукашенко.

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