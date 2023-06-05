Обнародована карта зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться 1 5.06.2023, 11:56

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Специалисты оценили 350 зон отдыха.

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупредил о местах, где купаться лучше не стоит.

В ведомстве рассказали, что за неделю их специалисты оценили 350 зон отдыха.

По состоянию на начало июня, из-за микробиологических рисков, предложено ограничить купание детей в пляжной зоне Солигорского водохранилища в Солигорске и в деревне Полдужье Кировского района, расположенной на Чигиринском водохранилище.

Кроме того, воздержаться от купания (как детям, так и взрослым) стоит на пляже №5 агрогородка Дукора Пуховичского района.

Также в ведомстве составили интерактивную карту зон рекреации, в отношении которых вынесены предложения ограничению или запрету купания детей, взрослых. Посмотреть ее можно здесь.

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