Обнародована карта зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться

Обнародована карта зон отдыха, где белорусам не рекомендуют купаться1
- 5.06.2023, 11:56
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Специалисты оценили 350 зон отдыха.
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупредил о местах, где купаться лучше не стоит.
В ведомстве рассказали, что за неделю их специалисты оценили 350 зон отдыха.
По состоянию на начало июня, из-за микробиологических рисков, предложено ограничить купание детей в пляжной зоне Солигорского водохранилища в Солигорске и в деревне Полдужье Кировского района, расположенной на Чигиринском водохранилище.
Кроме того, воздержаться от купания (как детям, так и взрослым) стоит на пляже №5 агрогородка Дукора Пуховичского района.
Также в ведомстве составили интерактивную карту зон рекреации, в отношении которых вынесены предложения ограничению или запрету купания детей, взрослых. Посмотреть ее можно здесь.