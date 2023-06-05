Министр по европейским делам Чехии поддержал Полину Шарендо-Панасюк 1 5.06.2023, 12:19

Мартин Дворжак

Мартин Дворжак считает политзаключенную одним из символов сопротивления тоталитаризму.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк поддержал министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак.

«Судьба Полины Шарендо-Панасюк не должна быть для нас безразличной. Ее отважная борьба с жестоким режимом Лукашенко — один из символов сопротивления тоталитаризму. Речь идет об угрозе жизни в лукашенковской тюрьме», — написал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Полина Шарендо-Панасюк заявила, что в знак протеста отказывается от гражданства Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».