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Министр по европейским делам Чехии поддержал Полину Шарендо-Панасюк

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  • 5.06.2023, 12:19
Министр по европейским делам Чехии поддержал Полину Шарендо-Панасюк
Мартин Дворжак

Мартин Дворжак считает политзаключенную одним из символов сопротивления тоталитаризму.

Политзаключенную, активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк поддержал министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак.

«Судьба Полины Шарендо-Панасюк не должна быть для нас безразличной. Ее отважная борьба с жестоким режимом Лукашенко — один из символов сопротивления тоталитаризму. Речь идет об угрозе жизни в лукашенковской тюрьме», — написал он.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Полина Шарендо-Панасюк заявила, что в знак протеста отказывается от гражданства Беларуси.

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