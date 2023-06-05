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Пригожин: ВСУ захватили часть Берховки под Бахмутом, россияне драпают

  • 5.06.2023, 12:29
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Пригожин: ВСУ захватили часть Берховки под Бахмутом, россияне драпают

Главарь «Вагнера» призвал Шойгу и Герасимова приехать на фронт.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ захватили часть Берховки под Бахмутом. Россияне бегут:

— Когда начальник Генштаба и глава Минобороны Сергей Шойгу перегруппировывались и вставали вдоль Берховского водохранилища, они говорили о том, что это для того, чтобы защитить населенный пункт Берховка, потому что очень выгодные позиции. Такие выгодные, что просто торговались все за них. Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна, драпают войска потихонечку.

Позор! Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтоб вперед шли. Давайте, вы сможете! А если не сможете, умрете героями».

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