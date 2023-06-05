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«Над деревней постоянно висит облако пыли»

  • 5.06.2023, 12:40
«Над деревней постоянно висит облако пыли»

Жители пригорода Гродно жалуются на соседство с карьером.

Несколько лет назад в окрестностях деревни Брузги началась разработка карьера. Дорога, которая ведет к нему, не заасфальтирована, проходящие по ней грузовики поднимают клубы пыли. Пылевое облако висит над деревней, пыль покрывает машины и дома, растения на огороде.

«А мы вынуждены всем этим дышать», — рассказывают Newgrodno.by жители.

Они рассказывали, что в прошлом году на дороге поставили знак, ограничивающий скорость грузовиков, но он «работал» только при появлении наряда ГАИ. Иногда дорогу проливают водой, но в жаркое и сухое время этой меры хватает ненадолго. С началом лета проблема вновь обострилась.

Что можно сделать? Жители считают, что дорогу от карьера стоит заасфальтировать. Тогда пыли точно станет меньше.

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