ВСУ застали россиян врасплох в районе Угледара 1 5.06.2023, 12:47

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Российские пропагандисты бьют тревогу.

Один из главарей боевиков так называемой «ДНР» Александр Ходаковский бьет тревогу. Он заявил, что ночью украинская армия при поддержке тяжелой бронетехники предприняла попытку прорыва на Великоновоселовском направлении Донецкой области.

По его словам, ВСУ добились тактического успеха и заняли позиции, укрепляясь на занятых рубежах, пишет «Диалог».

Более того, украинские военные передвигаются почти незамеченными, что представляет серьезную угрозу и проблему для ВС РФ: ударная группа ВСУ вышла на рубеж атаки почти незамеченной из-за ограниченных возможностей российской аэроразведки.

Пост Ходаковского в Telegram-канале был опубликован в 6:37 утра по итогам ночных боев, которые продолжились уже утром.

При этом российская сторона до конца не понимает, в какую именно сторону и по какому направлению ВСУ готовят рывок.

Украинским военным удалось подавить связь россиян и поставить оккупационные силы в затруднительное положение, отмечает главарь боевиков «ДНР».

«Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии», — пишет он.

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