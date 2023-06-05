Польский патруль опять забросали камнями на границе с Беларусью 5 5.06.2023, 12:52

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Фотофакт.

Нелегалы снова забросали камнями польский патруль на границе с Беларусью. Инцидент произошел вчера на участке заставы в Бяловеже.

«Группа иностранцев, среди которых был мужчина в маске, кидала камнями в сторону польских служб. В автомобиле Пограничной охраны повреждено лобовое стекло», – сообщили в Пограничной охране Польши и опубликовали фотографии последствий инцидента.

До этого другой автомобиль пограничников был атакован на участке той же заставы 2 июня.

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