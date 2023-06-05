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«Очень приятно, очень рада»: вдове российского оккупанта вручили ключи от автомобиля

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  • 5.06.2023, 12:56
  • 10,032
«Очень приятно, очень рада»: вдове российского оккупанта вручили ключи от автомобиля

Россиянка нашла повод для радости в смерти мужа.

Вдове ликвидированного в Украине российского оккупанта Екатерине Постновой представители власти вручили ключи от японского автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент сюжета кремлевских пропагандистов, на котором Постнова восхваляет своего погибшего мужа и говорит, что такая форма поддержки от российских властей была для нее неожиданным и радостным известием. 

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