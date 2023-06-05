«Ник и Майк»: Лукашенко переходит на «трехдневку» 2 5.06.2023, 13:05

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К нерабочей среде добавилась такая же пятница.

Лукашенко из-за проблем со здоровьем переходит на «трехдневку», пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Меры по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси рассматриваются, как то самое вундерваффе, которое сможет изменить баланс сил в пользу агрессора и хотя бы заморозить фронт. Но сейчас речь уже идет не о заморозке фронта, а о том, как остановить внутренние проблемы. Это ядерным оружием не решить. Армия, конечно, может бомбить Воронеж, как это делает в Шебекино, но ситуация от таких действий будет только усугубляться.

На этом фоне синепалый союзник продолжает делать вид, что «ничего особенного» не происходит. И даже позволил себе перейти на 3-дневную рабочую неделю (к нерабочей среде добавилась такая же пятница). Шутки и новости про здоровье синепалого синегуба тоже запрещены.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, о проблемах со здоровьем Лукашенко рассказал оппозиционер Валерий Цепкало.

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