ВЧК-ОГПУ: Путину просто перестали приносить «плохие вести» 7 5.06.2023, 13:06

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Глава Кремля их не хочет слышать.

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», специализирующийся на инсайдах из властных кабинетов, рассказал, что Путину перестали докладывать плохие новости, особенно о войне, из-за того, что он на них реагирует «крайне раздраженно».

«По словам собеседника, знакомого с ситуацией, на доклады с реальной ситуацией Путин реагировал примерно так: в раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием «западной пропаганды», сгущает вслед за ней «тучи», тогда, как сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников, не совпадающей со сведениями докладчиками. При этом сам докладчик надолго выпадал из списка людей, которые имеют доступ к президенту РФ. Зато постоянный доступ имели те, кто докладывал только об успехах, а поражения и провалы, уменьшали до мелких неприятностей, не играющих существенной роли», — пишет Telegram-канал.

Источник говорит, что на данный момент Путину просто перестали приносить «плохие вести», поскольку президент их не хочет слышать.

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