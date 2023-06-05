Названы продукты, поддерживающие мышечный тонус 2 5.06.2023, 13:45

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Исследование заняло 12 лет.

Согласно новому исследованию ученых из Гарвардской медицинской школы (США), регулярное употребление растительных продуктов, таких как яблоки и ежевика, предотвращает развитие мышечной слабости, связанной с синдромом старческой астении. Это происходит благодаря высокому содержанию в этих продуктах флавонола под названием кверцетин.

В исследовании использовались данные 1700 человек, за здоровьем, питанием и образом жизни которых наблюдали в течение 12 лет. К концу исследования у 13,2% участников развился синдром старческой астении и мышечная слабость.

Результаты исследования показали, что увеличение потребления флавонолов на десять миллиграммов в день снижает вероятность развития мышечной слабости на 20%.

«Люди могут легко потреблять десять миллиграммов флавонолов в день, поскольку такое количество этих полезных веществ содержится в одном яблоке среднего размера»,— говорят ученые.

В будущих исследованиях специалисты планируют более подробно изучить влияние флавонолов, в том числе кверцетина, на организм человека, чтобы разработать диетические стратегии, способные предотвратить мышечную слабость и другие проблемы со здоровьем, возникающие в пожилом возрасте.

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